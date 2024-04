"Ich bin ein High-End-Eskort": Nach Jahren im Beruf kommt Model zu überraschender Erkenntnis

Sucht noch den Mann fürs Leben: Katija Cortez © X/@katijacortez

Inzwischen hat das High-End-Escort (Preise nur auf Anfrage) gelernt, Beruf und Dating unter einen Hut zu bringen.

"Ich bin schon mit einigen Kunden und männlichen Sexarbeitern ausgegangen, die ich nie kennengelernt hätte, wenn ich nicht in diesem Beruf tätig wäre", berichtet die Mittdreißigerin und fügt an: "Ich treffe mich grundsätzlich nur noch mit Männern, die ich bei der Arbeit kennengelernt habe."

Da "gute Männer" bekanntlich rar sind, will die Vollblut-Sexarbeiterin bei der Partnersuche nichts überstürzen. "Ich will keine Kinder, also fühle ich mich nicht an eine bestimmte Uhr gebunden und bin daher bereit, geduldig zu sein und auf den Lauf der Dinge zu vertrauen."

Denn Katjia spürt, dass ihr zukünftiger Ehemann "irgendwo da draußen ist", möglicherweise unter ihren Klienten: "Wahrscheinlich ist er derzeit verheiratet, aber schon bald geschieden", stellt sie fest.