Ex-Disney-Star dreht inzwischen Pornos: "Die Leute behandeln mich jetzt mit mehr Respekt"

Kalifornien (USA) - Über ihren Karriereweg staunt noch heute halb Hollywood! Maitland Ward (48) feierte in jungen Jahren beachtliche Erfolge als Schauspielerin. Doch mit 42 erfolgte die 180-Grad-Wende : Die US-Amerikanerin versuchte ihr Glück fortan in der Porno-Industrie - mit großem Erfolg. Inzwischen ist sie in beiden Film-Branchen respektierter denn je, glaubt Ward.

Aktuell will sie ihre 2022 erschienen Memoiren als TV-Show verfilmen lassen, deshalb würde sie sich mit einigen Leuten aus ihrer früheren Branche im Austausch befinden. "Sie sind so respektvoll und stehen meiner Geschichte so positiv gegenüber, besonders jüngere Leute und andere Leute, mit denen ich in Hollywood spreche."

Ein Schritt, den Ward bis heute nicht bereut. "Ich glaube wirklich, dass die Leute mich jetzt mit mehr Respekt behandeln, ehrlich, besonders sogar in Hollywood im Moment", sagte der Erotik -Star in einem Interview mit Fox News .

Als Tennie und junge Erwachsene war die als Ashley Maitland Welkos geborene Schauspielerin in Serien wie "Reich und Schön" und "Das Leben und Ich" zu sehen. Später versuchte sie sich als Cosplayerin, ehe sie damit begann, erotische Aufnahmen von sich ins Netz zu stellen. 2019 spielte sie schließlich in ihrem ersten Porno mit.

Sie würde heute viel Positivität verspüren. "Ich kann meine eigene Marke und meine eigenen Inhalte kreieren, so wie ich es möchte."

Doch schon früher wurde Wards drastischer Karrierewechsel von weniger Unkenrufen begleitet, als viele wohl erwartet hätten. "Ich habe insgesamt wirklich viel Positives erfahren, was alle, die ich kannte, schockiert hat."

Die 48-Jährige erinnerte sich: "Alle dachten, die Leute würden mich einfach in Stücke reißen, und ich würde verurteilt und in die Mangel genommen werden, aber ich habe so viel Positives bekommen, und ich glaube, das liegt daran, dass ich so positiv eingestellt war und so glücklich darüber war."

Schon in ihren Memoiren "Rated X: How Porn Liberated Me from Hollywood" hatte sie ihre neue Laufbahn als "seelenverändernd" beschrieben. "Ich hatte neues Selbstvertrauen und einen Vollzeitjob", zeigte Ward sich damals zufrieden. An dieser Einstellung scheint sich bis heute nichts geändert zu haben.