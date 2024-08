Heiße Nacht im "S*x on the Beach"-Room: "Er hat nicht zu viel versprochen!"

Ex on the Beach (RTL+): In der vorletzten Folge 17 gibt es überraschende Annäherungen es Ex-Paares sowie eine hotte Night im "S*x on the Beach"-Room.

Von Nico Zeißler

Mexiko - Halbfinale bei "Ex on the Beach"! In der vorletzten Folge 17 gibt es neben einem personellen Wechsel auch überraschende Annäherungen es Ex-Paares sowie eine hotte Night im "S*x on the Beach"-Room. Let's gooo!

Jeanine (27) wird von der Gruppe rausgewählt. © Screenshot RTL+ Alessa (27), Jeanine (27) und Juliette (22) steckt der Schock ins Gesicht geschrieben: Das Terror-Tablet verlangt, dass zwei von ihnen gehen müssen. Keinesfalls einstimmig beschließt die Gruppe, dass Alessa und Jeanine gehen, die Leipzigerin darf hingegen bleiben. Zwischen Barkin (29) und Juliette (22) war der Funke schon längst erloschen, nachdem er in der Kennenlernphase mit anderen Frauen geschlafen hat. Mittlerweile versteht sich das Ex-Paar aber wieder "voll gut. Die Spannung und körperliche Anziehung ist da", so der Duisburger. "Das mit dir ist sehr vertraut und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit einer anderen Frau auch so wäre." Juliette sei es wert, wieder zu kämpfen. "Aber ich habe Angst, dass ich es wieder verkacke." Ex on the Beach "Ex on the Beach": Phillip will seine Ex zurück, knutscht aber eine andere Allerdings offenbart sich ein Problem von damals nun auch wieder in der Realityshow: Er könne nicht über seine Gefühle reden, sagt Juliette. "Er hat eine gute Seite, aber auch überwiegend viel Schlechtes", so die 22-Jährige. "Ich gucke, wie er drauf ist und ob sich irgendwas verändert haben könnte."

Jeanine (r.) beschwert sich über Christians (22, l.) Nominierungsstimme. © Screenshot RTL+

Wichtige Aussprache zwischen Barkin (29) und seiner Ex Juliette (22). © Screenshot RTL+

Ex on the Beach: "Er hatte große Töne gespuckt, da steckt auch was dahinter"

Edda (22) und Christian vergnügen sich im "S*ex on the Beach"-Room. © Screenshot RTL+ Derweil entführt Christian (22) die gleichaltrige Edda in den "S*x on the Beach"-Room, wo es auch gleich zur Sache zu gehen scheint. Nach einer "anstrengenden" Nacht, in der die 22-Jährige vom Würzburger "richtig schön verwöhnt" wurde, erwachen die beiden nebeneinander. "Er hat nicht zu viel versprochen. Er hatte ja große Töne gespuckt, da steckt auch was dahinter", lobt die Berlinerin. Dass am nächsten Morgen andere Girls Edda kichernd über die Nacht ausquetschen und sie verneint, "Twister" gespielt zu haben, nervt das Christian. Als die Influencerin ihm die Situation aber erklärt, herrscht wieder heile Welt. Ex on the Beach "Ex on the Beach"-Alessa bricht zusammen: "Die attackieren sie alle wie ein Pitbull" Am Ende trifft Jessi (23) noch auf ihren Ex Abdu (24) - das letzte Ex-Paar der Staffel, das sich begegnet. "Am Arsch der Welt trifft man den größten Arsch der Welt", ist die Kölnerin genervt. Und es entfacht ein ekelhafter Zoff.

Was läuft da unter der Decke? © Screenshot RTL+

Edda wurde "richtig schön" verwöhnt. © Screenshot RTL+

Jessi (23) macht Abdu (24) Vorwürfe. © Screenshot RTL+