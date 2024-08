"Ex on the Beach": Phillip will seine Ex zurück, knutscht aber eine andere

Mexiko - Beim Einzug von Elli (26) in die "Ex on the Beach" -Villa hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass sie und Ex-Freund Phillip (28) sich noch einmal näherkommen. Doch gerade, nachdem ein neuer Nebenbuhler Ellis Lippen auf der Beachparty geschmeckt hat, scheinen bei beiden alte Gefühle hochzukommen.

Das Szenario wird mit Argusaugen von der Villa aus beobachtet. "Ich schwöre, ich rede kein Wort mehr mit ihr", wütet ein eifersüchtiger Phillip, der seit dem hemmungslosen Knutsch-Vierer im "Sex-On-The-Beach"-Room wieder eindeutiges Interesse an seiner Ex zeigt.

Ex on the Beach

Während die frisch von ihrem Paddy (24) getrennte Alessa (27) sich noch ziert, geht die kleine Blondine dann auch gleich auf Attacke. "Die Mädels trauen sich hier nicht, deswegen muss ich ihn mal ausprobieren. Die haben alle keine Eier", so Elli frech und gönnt sich eine wilde Züngelei mit Uzo.

Genug Ruhe und Zeit also, um den Neuen unter die Lupe zu nehmen. "Der ist fuego, der ist lecker, auf jeden Fall ein Leckerbissen", gibt es gleich mal eine professionelle Einschätzung von Elli.

Der Neuankömmling Uzoma (20) empfängt die "EOTB"-Crew zur "White Party" am Strand - allerdings stehen nur die Frauen auf der Gästeliste und die Männer werden schmollend zurück in die Villa geschickt.

Happy End in Sicht? Elli und Phillip wollen es langsam angehen lassen. © Screenshot RTL+

Die teuflische Technik schickt die verwirrten Ex-Partner zu einem Date zurück auf die Schulbank, um ihre Sprache der Liebe aufzufrischen beziehungsweise Spanisch zu lernen. Zu den Vokabeln gehört unter anderem die Aufforderung "Küss mich mit Zunge!", der die beiden auch nachkommen.

"Das Date hat uns auf jeden Fall wieder nähergebracht. Also gefühlstechnisch noch nicht, dazu ist es zu früh, aber es hat uns eine gute Grundlage gegeben", befindet Elli.

"Ich weiß auf jeden Fall wieder, wo ich bei ihr stehe. Jetzt muss ich nur noch einen Masterplan schmieden, um das wieder umzusetzen", freut sich Phillip.

Bevor es so weit kommen kann, schlägt das Terror-Tablet aber erneut zu: Phillip muss entscheiden, wer die Villa als Nächstes verlassen muss. Elli oder Steffi? Ex oder Next? Das bekommen die Zuschauer leider erst nächste Woche zu sehen.

Die ganze Folge von "Ex on the Beach" kannst Du ab sofort im Stream auf RTL+ sehen. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge.