"Fast wie eine Freundin": Anne Wünsche über intime Fan-Geständnisse und klare Grenzen

Berlin - Anne Wünsche (34) zählt zu Deutschlands erfolgreichsten "OnlyFans"-Models. Jetzt spricht sie über überraschende Fan-Wünsche, klare Grenzen und Männer, die gar keinen Sex wollen.

Anne Wünsche (34) findet es faszinierend, wie unterschiedlich menschliche Fantasien sein können. © Instagram/anne_wuensche

"Viele vertrauen mir ihre privatesten Geschichten an. Ich höre zu, gebe Tipps – fast wie eine Freundin", erklärt die 34-Jährige in einer Pressemitteilung.

Die meisten dieser Männer seien einsam und bräuchten jemanden zum Reden. "Die Männer wollen Echtheit, Nähe, Kommunikation. Sie möchten nicht nur konsumieren", teilt die Influencerin mit.

Es sei längst nicht mehr nur sexueller Content. Dennoch gebe es Fans, die ihre komischen Fantasien äußern. "Anfangs fand ich den Achsel-Fetisch oder den Luftballon-Fetisch merkwürdig (...). Auch den Plüsch-Fetisch kannte ich vorher nicht – da wünschen sich Männer einfach, dass ich flauschige Kleidung trage", so Anne.

Sie staunt immer wieder, wie verschieden die Fantasien ihrer Fans sind. Doch richtige Treffen oder Rollenspiele, wie "Tochter oder Enkelin", lehne sie ab.

Mit den Jahren hat sie gelernt, ihre Grenzen neu zu setzen. Damals hätte sie sich nur oben ohne gezeigt - heute präsentiert sie alles.