"Fast wie eine Freundin": Anne Wünsche über intime Fan-Geständnisse und klare Grenzen
Berlin - Anne Wünsche (34) zählt zu Deutschlands erfolgreichsten "OnlyFans"-Models. Jetzt spricht sie über überraschende Fan-Wünsche, klare Grenzen und Männer, die gar keinen Sex wollen.
"Viele vertrauen mir ihre privatesten Geschichten an. Ich höre zu, gebe Tipps – fast wie eine Freundin", erklärt die 34-Jährige in einer Pressemitteilung.
Die meisten dieser Männer seien einsam und bräuchten jemanden zum Reden. "Die Männer wollen Echtheit, Nähe, Kommunikation. Sie möchten nicht nur konsumieren", teilt die Influencerin mit.
Es sei längst nicht mehr nur sexueller Content. Dennoch gebe es Fans, die ihre komischen Fantasien äußern. "Anfangs fand ich den Achsel-Fetisch oder den Luftballon-Fetisch merkwürdig (...). Auch den Plüsch-Fetisch kannte ich vorher nicht – da wünschen sich Männer einfach, dass ich flauschige Kleidung trage", so Anne.
Sie staunt immer wieder, wie verschieden die Fantasien ihrer Fans sind. Doch richtige Treffen oder Rollenspiele, wie "Tochter oder Enkelin", lehne sie ab.
Mit den Jahren hat sie gelernt, ihre Grenzen neu zu setzen. Damals hätte sie sich nur oben ohne gezeigt - heute präsentiert sie alles.
Durch OnlyFans hat Anne Wünsche ihren Körper lieben gelernt
Besonders die spontanen Momente kämen bei ihren Fans gut an. Ohne perfektes Styling und Lichtaufbau, sondern "Handy ins Stativ, Lieblingsdessous an – und los!", so die dreifache Mutter.
Für ihre Mutterrolle würde sie die meisten Komplimente erhalten. "Ich habe drei Kinder auf natürlichem Weg bekommen, klar verändert sich der Körper. Aber dass ich damit trotzdem gutes Geld verdiene, ist das schönste Kompliment überhaupt", erklärt Anne.
Sie habe gelernt, dass es den Männern egal sei, ob man Dehnungsstreifen oder Cellulite habe - jede Frau hat Makel und ist trotzdem schön.
"OnlyFans hat mir geholfen, meinen Körper zu akzeptieren und zu lieben", macht die ehemalige "Berlin Tag & Nacht"-Darstellerin klar.
Titelfoto: Instagram/anne_wuensche