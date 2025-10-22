Finch bekommt Dreier-Angebot von Mia Julia und ihrem Mann: "Lass uns f*cken"

Berlin - Nach einem Konzert seiner aktuellen Arena-Tour hat Finch (35) von Mia Julia (38) und ihrem Ehemann Peter Brückner (45) ein unmoralisches Angebot bekommen.

Rapper Finch (35) ist aktuell auf großer Arena-Tour durch die Republik. © Christoph Soeder/dpa

Zwar hat sich Finch inzwischen ein Stück vom früheren Rüpel-Rapper-Image entfernt - doch dass seine Konzerte immer noch zum Provozieren der Schwiegermutter taugen, bewies der 35-Jährige in seinem neuesten Instagram-Reel.

Der vermutlich beim Tourstopp in Oberhausen aufgenommene Clip zeigt einen Finch, der vor Tausenden Fans auf der Bühne heiße Küsse mit seinem Support-Act Mia Julia austauscht - natürlich mit Zunge.

Dann ruft der gebürtige Brandenburger triumphierend ins Publikum: "Wer ist neidisch? Alle!" Finch grinst, das Publikum tobt.



Doch der eigentliche Kracher kommt erst im zweiten Teil des Clips: 15 Minuten später, Backstage. Finch sitzt auf dem Sofa, als plötzlich Mias Mann Peter auftaucht – und sichtlich not amused ist. "Einfach mal Bescheid sagen. Du sagst immer, wir sind Brüder … Ich stand da wie ein Volltrottel. Sowas ist echt sch**ße", nimmt dieser Finch ins Gebet.

Finch schaut irritiert: "Echt jetzt?" – "Echt jetzt", bestätigt Peter. Dann ist plötzlich aus dem Hintergrund die Stimme von Ruhrpott-Erwachsenenfilm-Legende Egon Kowalski (62) zu hören: "Komm, drauf gesch*ssen, lass uns f*cken!"



Mia lacht auf und stürzt sich direkt auf Finch, dann kommt auch noch Peter zum Gruppenkuscheln dazu. Dass es sich bei dem Dreier-Angebot um mehr als einen Prank handeln könnte, ist dabei gar nicht abwegig.