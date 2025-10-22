Finch bekommt Dreier-Angebot von Mia Julia und ihrem Mann: "Lass uns f*cken"
Berlin - Nach einem Konzert seiner aktuellen Arena-Tour hat Finch (35) von Mia Julia (38) und ihrem Ehemann Peter Brückner (45) ein unmoralisches Angebot bekommen.
Zwar hat sich Finch inzwischen ein Stück vom früheren Rüpel-Rapper-Image entfernt - doch dass seine Konzerte immer noch zum Provozieren der Schwiegermutter taugen, bewies der 35-Jährige in seinem neuesten Instagram-Reel.
Der vermutlich beim Tourstopp in Oberhausen aufgenommene Clip zeigt einen Finch, der vor Tausenden Fans auf der Bühne heiße Küsse mit seinem Support-Act Mia Julia austauscht - natürlich mit Zunge.
Dann ruft der gebürtige Brandenburger triumphierend ins Publikum: "Wer ist neidisch? Alle!" Finch grinst, das Publikum tobt.
Doch der eigentliche Kracher kommt erst im zweiten Teil des Clips: 15 Minuten später, Backstage. Finch sitzt auf dem Sofa, als plötzlich Mias Mann Peter auftaucht – und sichtlich not amused ist. "Einfach mal Bescheid sagen. Du sagst immer, wir sind Brüder … Ich stand da wie ein Volltrottel. Sowas ist echt sch**ße", nimmt dieser Finch ins Gebet.
Finch schaut irritiert: "Echt jetzt?" – "Echt jetzt", bestätigt Peter. Dann ist plötzlich aus dem Hintergrund die Stimme von Ruhrpott-Erwachsenenfilm-Legende Egon Kowalski (62) zu hören: "Komm, drauf gesch*ssen, lass uns f*cken!"
Mia lacht auf und stürzt sich direkt auf Finch, dann kommt auch noch Peter zum Gruppenkuscheln dazu. Dass es sich bei dem Dreier-Angebot um mehr als einen Prank handeln könnte, ist dabei gar nicht abwegig.
Finch und Mia Julia liefern sich leidenschaftlichen Zungenkuss auf der Stage
Könnte aus dem Prank bald Realität werden?
Mia und Peter sind bekanntlich leidenschaftliche Swinger und teilen ihre Zuneigung gerne großzügig. Ebenso bekannt ist, dass die Partyschlager-Queen und "Abfahrt"-Rapper Finch sich auch privat bestens verstehen.
Spätestens seit ihrem gemeinsamen Hit "Wir eskalieren" von 2022 laufen die beiden ohnehin oft im Doppelpack auf - ob in Berlin oder auf der Baleareninsel Mallorca.
Eigentlich beste Voraussetzungen, die Stimmung einmal nicht im großen Stadion oder in der Partylocation zum Brodeln zu bringen, sondern in dem heimischen Bettlaken.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/finch, Christoph Soeder/dpa