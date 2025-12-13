Kaum neuer Job – schon Therapie! Jette Nietzard spricht über psychische Belastung

Berlin - Die Ex- Grüne -Jugendchefin Jette Nietzard erzählt auf TikTok, wie schwer es für sie war, einen Therapieplatz zu finden – und gibt Tipps, was helfen kann.

Nach einem für sie bewegten Jahr hat sich Jette Nietzard (26) psychologische Unterstützung gesucht. © Sebastian Willnow/dpa

Kaum hat Jette Nietzard (26) ihren vermeintlich neuen Job im Bundestag im Büro der Grüne-Abgeordneten Lena Gumnior (32) angetreten, sucht sie psychologische Hilfe.

In einem aktuellen TikTok-Video berichtet die ehemalige Bundessprecherin der Grünen Jugend, dass ihr mehrere Menschen geraten hätten, einen Therapieplatz zu suchen. Die Suche gestaltete sich jedoch schwierig, da es kaum freie Plätze gebe.

Eine der Therapeutinnen, die sie kontaktierte, wies sie auf spezielle Programme hin – vor allem bei Betriebskrankenkassen.

Bei einem dieser Programme wird zunächst geprüft, ob eine klassische Therapie nötig ist oder ein Coaching ausreicht, um bestimmte Themen zu besprechen.

Jette erhielt schließlich einen Coaching-Platz, dessen digitales Angebot sie gut in ihren vielbeschäftigten Alltag integrieren kann, wie sie sagt. Sie rät, sich in einer ähnlichen Situation bei der Krankenkasse über spezielle Programme zu erkundigen oder private Leistungen inklusive Kostenübernahme zu prüfen.