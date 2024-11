Frau erwartet ihr erstes Kind: Die Identität des Vaters überrascht

Scarlet Vas (29) und Tayo Ricci (27), die voriges Jahr geheiratet haben, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/scarletvas

Scarlet und Tayo lernten sich bereits als Teenager kennen und wuchsen zusammen in Melbourne auf. Das lag daran, dass ihre Eltern sie durch ihre Heirat zu Stiefschwester und Stiefbruder machten.

Und obwohl sie eigentlich eine Patchworkfamilie waren, spürten die beiden, dass schnell mehr als Stief-Geschwisterliebe zwischen ihnen bestand. "Wir waren ungefähr 13 Jahre alt, als wir uns zum ersten Mal durch gemeinsame Freunde trafen", erinnert sich Scarlet.

Tayo war schon früh von seiner Stiefschwester angetan: "Ich werde nicht lügen. Als ich jung war, habe ich darüber fantasiert. Es fühlte sich so falsch an, bis es sich so richtig anfühlte", erklärt der Australier in einem früheren Interview mit LADbible.

Irgendwann gaben sich die beiden ihrer Liebe hin und kamen fest zusammen. Und die ungewöhnliche Konstellation sollte halten: Mittlerweile sind die Schauspielerin und der Musiker seit zehn Jahren ein Paar. 2023 folgte dann eine pompöse Hochzeit in Griechenland.