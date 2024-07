Frau möchte Mann "stimulieren": Influencerin gibt diesen Tipp

"Versetze Dich doch mal in seine Lage, stelle Dir mal vor, Du würdest es wollen, dass Du an irgendeiner Stelle stimuliert werden möchtest und ein Mann würde Dir sagen, dass er damit keine Erfahrung hat. Wie würdest Du weiter vorgehen?", begann die Influencerin ihre Ausführungen.

Wie üblich nahm der "Dirty Donnerstag" die Form eines Q&A an: Die 36-jährige las Fragen ihrer Fans vor und beantwortete diese. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

"Ich denke, dass er sich genau über das Gleiche freut", fuhr Mademoiselle Nicolette fort.

Danach formulierte sie ihren konkreten Tipp für die Fragestellerin: "Sage ihm doch einfach, dass Du damit keine Erfahrung hast, dass Du es aber spannend findest, dass Du das gerne ausprobieren würdest - darüber freut sich glaube ich jeder -, aber dass er Dir da so ein bisschen die Richtung weisen soll, was er da so mag und was er da so nicht mag."

Es sei generell hilfreich für gute zwischenmenschliche Intimität, "dass wir untereinander verständigen, was wir mögen und was wir nicht mögen", setzte Nicolette Fountaris hinzu.

Dazu brauche es aber auch "so ein bisschen Empathie und Feingefühl". Mann müsse "so ein bisschen auf die andere Person achten", schloss die Influencerin ihre Antwort ab.