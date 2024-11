Geht ihr Freund fremd? Sarah-Jane Wollny komplett am Ende: "Mein Herz ist gebrochen"

Korfu (Griechenland) - Sarah-Jane Wollny (25) stößt bei " Temptation Island VIP " weiterhin an ihre Grenzen. Und ihr Freund Tinush (26)? Der scheint sich immer mehr in Verführerin Lisa (28) zu vergucken.

Tinush (26) schwärmt wie ein Besessener von Lisas (28) blauen Augen. © RTL

"Ich brauch 'ne Sonnenbrille, deine Augen sind zu hell", schleimt der 26-Jährige die Verführerin voll. "Sie kann mit ihren Blicken einfach in meine Seele schauen. Das ist schon sehr, sehr tief."

Dass Lisa spezifisch fürs Flirten mit ihm engagiert wurde und er sich hier nicht im Single-Urlaub, sondern in einem Treuetest befindet, scheint ihm dabei entfallen zu sein.

Sarah-Jane wird währenddessen von Selbstzweifeln gepackt: "Ich hab einfach Angst, nicht genug für ihn zu sein." Ihre Laune sinkt noch tiefer, als sie beim Einzellagerfeuer mit den Eskapaden ihres langjährigen Freundes konfrontiert wird.

"Dann bin ich abgeschrieben und sitze beim finalen Lagerfeuer und darf mir anhören: 'Ich habe mich verliebt'", sieht die Wollny-Tochter ihr Beziehungsaus à la Christina/Aleks schon am Horizont. "Selbst wenn wir hier als Paar rausgehen - wie soll ich ihm noch vertrauen, nachdem er mich so krass verletzt hat? Wie kann ich mich so täuschen?!"

Die gezeigten Fremdflirt-Bilder scheinen ihr den Rest gegeben zu haben: "Mein Herz ist gebrochen nach heute", muss sie unter Tränen feststellen. Aber da ist auch Wut: "Kleiner Hund, ich schwöre."