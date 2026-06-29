Gina-Lisa Lohfink über ihren Hintern: "Ohne Fleiß kein Preis"

Frankfurt am Main/Rödermark - "Das Fazit von heute: Ohne Fleiß kein Preis", frohlockte Model und Reality-Darstellerin Gina-Lisa Lohfink (39) auf Instagram, nachdem sie über ihr Gesäß und das eines Mädchens gesprochen hatte.

Gina-Lisa Lohfink (39) trat bereits in zahlreichen Reality-Shows auf, bekannt wurde sie als Kandidatin ´von "Germany's Next Topmodel" © Screenshot/Instagram/ginalisa2309

"Ich habe da gerade ein Mädchen gesehen, die hatte so einen schönen Hintern. Wirklich, die hat so einen richtig geilen Arsch gehabt", schwärmte die 39-Jährige zunächst in einer Story vom Montagnachmittag - und dies hatte nichts mit ihrer bisexuellen Neigung zu tun.

Die ehemalige "Adam und Eva"-Kandidatin hielt sich dabei in einem Fitnessstudio in Rödermark bei Frankfurt auf. Nach absolviertem Training berichtete sie zunächst von dem ansprechenden Hinterteil, das ihr zuvor bei einer anderen Trainierenden aufgefallen war. "Sehr, sehr gut sah die aus", setzte das Model hinzu, um dann zu ihrem eigentlichen Thema zu kommen.

Man könne einen wohlgeformten Hintern auch ohne Schönheitsoperation erreichen: "Man muss halt was dafür tun. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich weiß es! Ich werde keine weitere Po-OP machen. Ich werde meinen Arsch trainieren. Ja, so wird es sein", gelobte die 39-Jährige.

Danach kam Gina-Lisa wieder auf die andere Frau zu sprechen: "Sie sah so gut aus, und das werde ich mir jetzt genau als Vorbild nehmen und ganz fleißig jeden Tag trainieren."

Der Vorsatz von Lohfink hat einen sehr ernsten Hintergrund.