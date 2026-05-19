Posting aus Klinik: Fans in Sorge um Gina-Lisa Lohfink

Frankfurt am Main - Was bedeutet dieses Bild? Ihre Community auf Instagram macht sich nach einem aktuellen Post große Sorgen um Gina-Lisa Lohfink (39).

Ein Foto, das sie auf einem Krankenhausbett mit einer Infusion im Arme zeigt, teilte Gina-Lisa Lohfink (39) am Montag mit ihrer Community auf Instagram. © Bild-Montage: Instagram/Gina-Lisa Lohfink

Am Montag hatte der Reality-Star ein Foto aus geteilt. Darauf ist Lohfink selbst zu sehen, wie sie in einer Klinik in einem grauen Jogginganzug auf einem Krankenbett sitzt. Sie blickt nach unten, das Gesicht von einer Baseballcap verdeckt. Neben ihr steht ein Infusionsständer, im Arm hat sie eine Infusion.

"Die letzten Wochen waren gesundheitlich echt nicht leicht für mich", wendet sich Gina-Lisa an ihre Followerinnen und Follower. Sie habe sich deshalb zurückziehen und viele Termine absagen oder verschieben müssen.

"Man merkt oft erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn sie plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist", schreibt sie und sie hofft, dass jetzt wieder besser Zeiten kommen. Zudem dankt sie ihren Ärzten und auch der Community für das Verständnis und die Unterstützung.

Worunter sie genau litt, berichtet sie in ihrem Post nicht. Es ist allerdings auch nicht das erste Mal, dass Gina-Lisa mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.