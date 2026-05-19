Posting aus Klinik: Fans in Sorge um Gina-Lisa Lohfink
Frankfurt am Main - Was bedeutet dieses Bild? Ihre Community auf Instagram macht sich nach einem aktuellen Post große Sorgen um Gina-Lisa Lohfink (39).
Am Montag hatte der Reality-Star ein Foto aus geteilt. Darauf ist Lohfink selbst zu sehen, wie sie in einer Klinik in einem grauen Jogginganzug auf einem Krankenbett sitzt. Sie blickt nach unten, das Gesicht von einer Baseballcap verdeckt. Neben ihr steht ein Infusionsständer, im Arm hat sie eine Infusion.
"Die letzten Wochen waren gesundheitlich echt nicht leicht für mich", wendet sich Gina-Lisa an ihre Followerinnen und Follower. Sie habe sich deshalb zurückziehen und viele Termine absagen oder verschieben müssen.
"Man merkt oft erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn sie plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist", schreibt sie und sie hofft, dass jetzt wieder besser Zeiten kommen. Zudem dankt sie ihren Ärzten und auch der Community für das Verständnis und die Unterstützung.
Worunter sie genau litt, berichtet sie in ihrem Post nicht. Es ist allerdings auch nicht das erste Mal, dass Gina-Lisa mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.
Gina-Lisa leidet immer noch unter den Folgen einer verpfuschten OP
Wie sie im Februar im Interview mit TAG24 berichtete, leidet sie noch heute unter den Folgen einer verpfuschten Schönheits-OP, der sie sich 2022 unterzogen hatte. Damals hatte sie sogar notoperiert werden müssen.
"Ich habe immer noch Schmerzen. Mir geht es immer noch nicht so gut. Aber ich kämpfe mich tapfer jeden Tag durchs Leben", sagte sie im Februar. Allerdings stünden wegen des Eingriffs vor rund vier Jahren auch noch zwei weitere Operationen an.
Ob ihr aktueller Zustand in diesem Zusammenhang zu sehen ist, ist also durchaus nicht unmöglich. Vielleicht fühlt sie sich auch aufgrund ihres gewöhnlich pickepackevollen Terminkalenders nur sehr erschöpft.
Ihre Fans wünschen ihr in der Kommentarspalte jedenfalls von Herzen gute Besserung und hoffen, bald wieder mehr von der sonst so gut gelaunten Gina-Lisa zu sehen.
Titelfoto: Bild-Montage: Instagram/Gina-Lisa Lohfink