Das geheime Doppelleben der Gina-Lisa Lohfink: "Habe dafür gekämpft!"

Frankfurt am Main/Rödermark - Model und Reality-Darstellerin Gina-Lisa Lohfink führte über Jahre hinweg ein geheimes Doppelleben. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal "KlarText" spricht die 38-Jährige offen über diesen lange verborgenen Teil ihrer Persönlichkeit.

Gina-Lisa Lohfink (38) wurde 2008 als Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/ginalisa2309

In dem am gestrigen Dienstag veröffentlichten Interview wird die Reality-Darstellerin aus Rödermark bei Frankfurt auch auf ihre Bisexualität angesprochen, zu der sie sich erst seit vergangenem Jahr öffentlich bekennt: In der Doku-Soap "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" buhlten zwei Männer und eine Frau um die Gunst der 38-Jährigen.

Vor etwa zweieinhalb Wochen wurde dann bekannt, dass Gina in einer festen Beziehung mit einer Frau ist.

In dem "KlarText"-Interview betont das Model, dass es sich schon sehr früh in seinem Leben seiner bisexuellen Neigung bewusst geworden sei: "Ich war auch als Erstes mit einer Frau zusammen, bevor ich mit einem Mann zusammen war."

Schon immer habe sie sowohl mit Männern als auch mit Frauen intime Beziehungen gehabt. Ihre gleichgeschlechtlichen Partnerschaften habe sie jedoch immer geheim gehalten, denn ihr Management habe ihr lange verboten, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, sie musste also ein Doppelleben führen.

Gina-Lisa wird konkret gefragt, ob ihr damaliges Management von ihr verlangte, dass sie als vermeintlich heterosexuelle Frau öffentlich in Erscheinung trete. "Ja, genau!", lautet die Antwort der 38-Jährigen.