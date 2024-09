Bringen Luis und Adam bei GZSZ die Laken zum Glühen? Moritz voller Sorge!

Moritz (r.) macht Luis ein unmoralisches Angebot. © RTL / Rolf Baumgartner

Mit dem Freelancer knutschte Luis zunächst in Bratislava fremd. Diesen Seitensprung beichtete er dann Moritz. Für diesen brach zunächst eine Welt zusammen.

Er war sich nicht sicher, ob er es seinem Freund verzeihen könnte. Doch gilt das überhaupt schon als Fremdgehen? Schlussendlich kehrte Ruhe ein, alles schien vergessen und die Welt wieder in Ordnung.



Bis zu dem Tag, als Adam plötzlich in Berlin aufkreuzte. Seitdem fahren Luis' Gefühle Karussell. Immer wieder begegnen sich die beiden in der Hauptstadt. In seiner Verzweiflung sucht Luis erneut das Gespräch mit Moritz und erzählt ihm, wer Adam eigentlich ist.

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt bereits, dass Moritz seinem Freund ein geradezu unmoralisches Angebot macht.

"Wie wär’s, wenn du mit ihm in die Kiste gehst? Du findest Adam hot. Es ist doch klar, wenn er dauernd vor deiner Nase herumtanzt, dass dich das triggert. Und es ist nur Sex – solange keine Emotionen mit im Spiel sind", unterbreitet er Luis seinen ungewöhnlichen Vorschlag. Das heißt im Klartext: Luis bekommt einen Freifahrtschein, um ohne Konsequenzen mit seinem Schwarm in die Kiste zu hüpfen. Damit soll er Adam aus dem Kopf bekommen.