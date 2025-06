GZSZ-Stars wagen den Sprung: Vom Kolle-Kiez direkt auf die Showbühne

"In Magdeburg als Yvonne mit auf der Bühne zu stehen, ist einfach großartig!", freut sich Schauspielerin Gisa Zach (51) in einem RTL-Interview . Sie könne es kaum erwarten und hoffe, "dass unser Enthusiasmus das Publikum erreicht und mitreißt".

Yvonne und Michi werden nämlich am 19. Juli 2025 beim Schlagerliebe-Open-Air in Magdeburg vor mehr als 5000 Schlagerfans ihre Premiere im wirklichen Leben feiern.

Gisa Zach (51) und Lars Pape (54) freuen sich schon sehr auf ihren Schlager-Auftritt als Yvonne und Michi. © RTL / Anna Riedel

"Michi und Yvonne verlassen für das Konzert die Berliner GZSZ-Welt und damit ihre Komfortzone", erklärt ihr Kollege und Partner in Crime Lars Pape (54). Genau das mache diesen Auftritt so besonders. "In Magdeburg wird gefeiert!", kündigt er an.

Als sie zum ersten Mal davon gehört haben, dass sie gemeinsam als Yvonne und Michi Schlager singen sollen, hätten sie es gefeiert, erinnert sich das Duo. Seitdem haben sie sich gemeinsam mit einem Gesangs-Coach intensiv auf ihren Auftritt vorbereitet.

Mit ihrem Song "Beste Freunde" wollen sie dem Publikum in Magdeburg ordentlich einheizen.

Bereits am morgigen Freitag erscheint übrigens das erste Lied der zwei, das sie in der Daily Soap zum Besten gegeben haben: "Ein Herz und eine Seele".

Neben Yvonne und Michi sind bei dem Schlager-Event auch Größen wie Anna-Carina Woitschack (32), Bata Illic (85), Eloy de Jong (52), Gaby Baginsky (71), Jay Khan (43) oder Ramon Roselly (31) dabei. Tickets können ab sofort für 49,90 Euro bei eventim.de erworben werden.

Wie es für Yvonne und Michi bei GZSZ bis zu ihrem großen Auftritt weitergeht, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.