GZSZ: Damit hat John wohl nicht gerechnet

John sucht immer wieder die Nähe zu seiner Tochter Clara und verbringt dadurch auch viel Zeit mit Paulina. © RTL / Rolf Baumgartner

Dass er der Vater von Clara ist und ihr sogar das Leben gerettet hat, weiß Paulina bislang nicht. Um in der Nähe der Kleinen sein zu können und natürlich auch um für sie zu sorgen, bietet er der Mama immer wieder seine Hilfe an, hat ihr unter anderem einen Job in Emilys Agentur verschafft.

Dadurch laufen sich die beiden zwangsläufig immer wieder über den Weg und Paulina sieht in John so etwas wie ihren Retter in der Not.

Und während er eigentlich nur Augen für seine Tochter hat, bekommt er nichts davon mit, dass Paulina langsam aber sicher Gefühle für ihn entwickeln zu scheint, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Nach einer Grillparty in der WG, die John nicht nur für Emily und Jessica, sondern auch Paulina, die quasi schon zu einem Teil der Familie geworden ist, organisiert hat, überschlagen sich die Ereignisse.