"Harry Potter"-Star ab sofort bei OnlyFans! Haariger Content soll sie von ihren Schulden befreien

Jessie Cave (37) an der Seite von Rupert Grint (36) in "Harry Potter und der Halbblutprinz". © IMAGO / Everett Collection

Als liebeshungrige junge Hexe und erste Freundin von Ron Weasley (Rupert Grint, 36) wurde Cave nach der Premiere von "Harry Potter und der Halbblutprinz" quasi über Nacht ein Star. Knapp 16 Jahren später steckt die Schauspielerin in finanziellen Schwierigkeiten.

Das soll sich nun dank ihrer OnlyFans-Posts ändern, doch die 37-Jährige machte eine Sache von Anfang an klar: "Ich mache keine expliziten sexuellen Inhalte", heißt es in ihrem Blog. "Das ist alles völliges Neuland für mich", fügte sie hinzu.

Stattdessen werde sie den Fokus auf ihre Haare legen! Abonnenten dürften Inhalte wie "Haarsounds in bester Qualität" und "sehr sinnliche Sachen" erwarten, so Cave.

"Es ist ein Fetisch. Fetisch bedeutet nicht unbedingt sexuell", erklärte sie auch in ihrem "Before we break up again"-Podcast. In ihrem Blog verriet die Britin, dass sie das Ganze für ein Jahr versuchen werde, um aus ihren Schulden herauszukommen.