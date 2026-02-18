Hetze im Netz, auch bei Dynamo! Hass-Kommentare werden gelöscht

Der DOSB schlägt Alarm, die Olympioniken sind massiven Anfeindungen im Netz ausgesetzt. Einige Dynamo-Profis können ein Lied davon singen. Wie reagiert die SGD?

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Der DOSB schlägt Alarm, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Biathletin Vanessa Voigt (28) klagte an, US-Eiskunstlauf-Star Ilja Malinin (21) ebenso - die Athleten sind bei Olympia massiven Anfeindungen im Netz ausgesetzt. Doch all das eskaliert auch auf kleinerer Bühne. Einige Dynamo-Profis können ein Lied davon singen. Doch wie reagiert der Verein darauf?

Hass-Kommentare sind in der Anonymität des Internets schnell getippt. Was manche damit anstellen, ist krass. Aber den Tippern egal. © IMAGO/MIS "Es fängt an mit 'Du bist unfähig, du bist ein arrogantes Arschloch' bis hin zu ein bisschen harmloseren Sachen im Sinne von 'Der deutsche Skisport geht unter, es ist ja erbärmlich, was ihr hier bringt, die Teamleistung ist absolut unterirdisch'", berichtete Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund (25): "Um es hart auszudrücken, ich glaube, dass jeder Idiot bei Social Media eine Stimme bekommt und diese auch kundtut." Wo ist die Gesellschaft in dieser Hinsicht eigentlich falsch abgebogen? Um sich vor derartigen Pöbeleien zu schützen, setzt der DOSB auf künstliche Intelligenz, die den Athleten zur Verfügung gestellt wird. Dynamo Dresden Zum zweiten Mal wie Kai aus der Kiste: SGD-Eigengewächs Müller springt von der Tribüne in die Startelf "Es wurden bislang schon gut 1300 Hasskommentare von der KI herausgefiltert, einige davon werden von der Staatsanwaltschaft untersucht", sagte Olaf Tabor, Chef de Mission des deutschen Teams.

Dynamo Dresden fischt Hass-Kommentare händisch aus den sozialen Medien

Viele fühlen sich auf Social Media in einem rechtsfreien Raum. © imago images/photothek Eine KI hat Dynamo nicht. "Wir filtern das in unserer Medien-Abteilung noch persönlich heraus", sagt Dynamos Pressesprecher Christoph Antal (31). "Wir ziehen das knallhart durch, um auch unsere Spieler zu schützen. Beleidigungen, Hass und Hetze wollen wir auf unseren Seiten nicht sehen. Das wollen wir überhaupt nicht sehen. Es soll oberhalb der Gürtellinie bleiben." Gerade bei besonderen Themen wie "Love Dynamo, Hate Racism" wird noch einmal mehr hingeschaut. Dynamo Dresden Dynamos Hauptmann fordert: "Die Heimspiele musst du für dich ziehen!" Mittlerweile ist das Unkenntlichmachen einiger Kommentare fast ein 24/7-Job.

Dynamo Dresden bereitet Spieler auf solche Situationen vor und bietet Sportpsychologe an

Es bleibt zu hoffen, dass SGD-Keeper Tim Schreiber (23) sich nicht durch die Kommentare auf den verschiedenen Seiten klickt. © Lutz Hentschel Auf den eigenen Social-Media-Seiten kann das Dynamo händeln, auf Fanseiten der SGD nicht. Da gibt es viele rührige. Dort werden auch oft die Artikel verschiedener heimischer Medien über die Schwarz-Gelben geteilt und kommentiert - von den Betreibern zwar kritisch in jeglicher Hinsicht, aber fair und ohne Hetze. Was von manchen Kommentaren nicht behauptet werden kann. Nach dem 1:2 gegen Elversberg stand Keeper Tim Schreiber (23) wieder im Fokus. Was da manche über ihn ablassen, ist tief böse, verachtend und niederträchtig. Und das alles in der Anonymität des Internets. Keiner würde ihm das persönlich ins Gesicht sagen, und keiner würde das über sich lesen wollen. "Die Spieler wissen, wie sie damit umgehen müssen. Da weiß jeder, dass dies nicht einmal die durchschnittliche Meinung ist", erklärt Antal.

Dynamos Pressesprecher Christoph Antal (31, l.) mit Trainer Thomas Stamm (42). Die SGD bietet zum Thema Social Media auch Schulungen an. © Lutz Hentschel

"Wir machen vor jeder Saison eine Medienschulung, wo wir genau auf diese Problematik hinweisen, wir bereiten unsere Spieler darauf vor. Ihnen steht in besonderen Fällen auch unser Sportpsychologe zur Verfügung", sagt der SGD-Pressesprecher.