Jede mit jeder! Sex in der Villa! Ist das die wildeste "Princess Charming"-Folge aller Zeiten?

Thailand - Bereits mehrfach hat " Princess Charming " Lea (30) ihren Standpunkt zu den Themen Mono- bzw. Poly-Beziehungen klargestellt. Das hindert die Kandidatinnen in Folge 4 der queeren Datingshow allerdings nicht dran, sich miteinander zu vergnügen.

Doch damit nicht genug: Als sie sich zusammen ins Bett legen, können sie nicht die Finger voneinander lassen, sodass es zum ersten Sex in der Villa kommt - und das gerade einmal 24 Stunden nach Lucias Traumdate mit Princess Lea! Man muss wohl nicht extra erwähnen, dass Ärger hier vorprogrammiert ist.

Besonders "horny" sind Lucia (28) und Seleya (24), die ja schon seit ihrer ersten Begegnung ein Auge aufeinander geworfen haben. Und so überrascht es niemanden, dass die beiden den Abend knutschend im Pool verbringen.

Und schließlich fällt ein Kuss nach dem anderen in den wildesten Konstellationen. "Ich glaub, in der Villa sind ziemlich viele horny", so die treffende Feststellung.

Nach ein paar Gläsern Alkohol und Runden Flaschendrehen ist dieser Dealbreaker in der Villa glatt vergessen: Erst wird ein Vibrator aus dem Koffer geholt und herumgereicht, danach werden nackte Brüste gezeigt und Lapdances vollführt.

Über den nachfolgenden feuchtfröhlichen Ereignissen in der Villa steht Leas unmissverständliche Ansage, Knutschen und Anbandeln unter den Kandidatinnen nicht tolerieren zu können. Tja ...

Auf der Kart-Bahn liefern sich die eingeladenen Kandidatinnen ein Rennen mit Lea (30). © RTL

Denn da war ja noch das Übernachtungsdate von Lea (30) und Lucia, woraufhin beide auf Wolke sieben schweben. "Ich hab nicht damit gerechnet, dass da so ein passender Mensch auf mich wartet", staunt die 28-Jährige. "Wir haben alle Ebenen abgepellt und gespürt, wie wir wirklich sind."

Lea bleibt allerdings kaum Zeit zum Verschnaufen: So ruft nämlich ein Gokart-Gruppendate mit Maike (30), Sina (24), Lara (27) und Tay (25). So richtig interessant wird es aber erst nach Beendigung des Wettrennens, als Ex-Flamme Maike für ein absolut überfälliges Klärungsgespräch noch an der Kart-Bahn verweilen darf.

Maike erklärt, dass sie während des Flirts mit Lea frisch von ihrem Freund getrennt und erst kürzlich geoutet war. Der Gedanke an eine erste ernsthafte Beziehung mit einer Frau habe ihr damals "doll Angst" gemacht. "Right person, wrong time", stellt sie wehmütig fest.

So richtig scheint Lea diese Angst nicht nachvollziehen zu können, nähert sich ihrer Ex aber mit viel Empathie und nimmt sie sogar tröstend in den Arm. Maikes emotionale Seite gefällt ihr: "Das hat mich sehr bewegt."

Was ihr hingegen weniger gefällt, ist Maikes Beichte über ihren kurzweiligen Villa-Flirt mit Melissa (28). Da die 30-Jährige diesen allerdings inzwischen beendet hat, kann Lea ihr nicht wirklich böse sein.