Leichenteile im See versenkt: Entlassener Killer will es "wiederholen und noch mehr Menschen töten"

Hannover - Der Tod seiner Mutter geht Julian Hamed (35) noch immer durchs Mark. Andrea B. (†44) wurde 2012 ermordet und ihr zerstückelter Körper in den Hannoveraner Maschsee geworfen. Nun ist der Killer von damals wieder auf freiem Fuß - zwei Wochen früher als geplant. Und er verhöhnt sein Opfer.

Die Leichenteile wurden im Oktober 2012 im Hannoveraner Maschsee gefunden. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Julian ist 22 Jahre alt, als er im Oktober 2012 vom Mord an seiner Mama erfährt. Laut Anklageschrift nahm der Mörder "seine Machete und schnitt Andrea seitlich in den Hals. [...] Als Andrea auf dem Boden lag, stieß er die Machete wuchtig von oben durch die Brust und zog die Machete anschließend wieder heraus. Andrea verstarb zeitnah."

Schon als Dreijähriger kam Julian wegen Alkohol- und Drogenproblemen seiner Mutter zu seiner Oma, wo er aufwuchs. Der Kontakt ist aber nie abgerissen.

Für zwölf Jahre wird Alexander K. (25) ein Jahr später verurteilt, die Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet. Aufgrund seines psychischen Krankheitsbildes und weil die Tat wohl unter Drogen- und Alkoholeinfluss geschah, umgeht er eine lebenslange Haft.

Die Behandlung in einem Fachkrankenhaus hält Dr. Borwin Bandelow für nicht zielführend. "Man weiß, dass die Psychotherapie bei dissozialen Persönlichkeitsstörungen so gut wie gar keine Änderung bringt. Solche Störungen sind nicht zu therapieren", sagt der Psychiater in der RTL-Sendung "stern TV".

Bandelow: "Zwölf Jahre ist eine viel zu kurze Zeit, dass sich diese massive sadistische Störung mit Mordlustgedanken so schnell bessert."