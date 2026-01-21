Kurzer Auftritt im Reality-TV: Dieses Team muss sein Lasso nach vergurkter Exit-Challenge einholen

Bei "Couple Challenge" steht in Folge 3+4 die erste Nominierung an. Nach einer vergurkten Exit-Challenge müssen Texas Patti und Patrick das Camp verlassen.

Von Laura Miemczyk

Winterberg - Die Promis sind gerade erst ins Camp eingezogen, da geht's in Doppelfolge 3 und 4 von "Couple Challenge" schon richtig rund. Die erste Nominierung steht an, woraufhin ein Couple wenig später seine Koffer packen muss. Aleks Petrovic (34) macht seinen Mitstreitern zudem ein brisantes Geständnis - und sorgt für erhitze Gemüter im Sauerland.

Aleks Petrovic (34, r.) und Bruder Marco überstehen die erste Nominierung, ohne von der Konkurrenz in die Exit-Challenge gewählt zu werden. © RTLZWEI Eigentlich sind sich Aleks und Bruder Marco angesichts der ihnen durch mehrere Mitcamper entgegengebrachten Antipathie sicher, dass sie die erste Nominierung nicht überstehen werden, doch es kommt anders. Statt dem "Team Maskulin" kassieren nämlich Ex-"Bachelorette"-Kandidat Sebi (40) und Freundin Liza (36) die meisten Stimmen, ebenso wie Bettina "Texas Patti" Habig (44) und Ehemann Patrick. Die beiden Couples müssen damit in der ersten Exit-Challenge gegeneinander antreten, wobei Fragen beantwortet und saure Gürkchen mit dem Mund aufgesammelt werden müssen. "Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin Liza und ihr Liebster schlagen sich dabei deutlich besser und sichern sich schließlich den Verbleib im Camp, während "Team Porno" seine Koffer packen und von dannen ziehen muss. Couple Challenge Ekstase in Reality-Show! "Habe es live gesehen und konnte es nicht glauben" Patrick hinterlässt als letzte Amtshandlung noch eine Warnung an Aleks und Marco, dass die beiden insbesondere beim "Team Kippe" - Hendrik (28) und Sophie (23) - achtsam sein sollen. "Ich hab so viel Lebenserfahrung", erklärt er den Brüdern vielsagend und lässt durchblicken, dass er von den "Normalo-Sommerhaus"-Siegern so gar nichts hält.

Liza (36, l.) und Sebi (40, 2.v.l.) können sich in der Exit-Challenge den Sieg sichern und gewinnen damit gegen "Texas Patti" (44) und Patrick. © RTLZWEI

"Couple Challenge" 2026: Aleks ging mit Ex-Freundin Christina zu "Temptation", um Schluss zu machen

Nach seinem "Temptation"-Geständnis und der daraufhin entbrannten Diskussion fließen beim "maskulinen Mann" Aleks Petrovic (34, M.) sogar Tränen. © RTLZWEI Viel Zeit, über die Warnung nachzudenken, hat "Team Maskulin" allerdings nicht, denn wenig später ist Aleks erneut damit beschäftigt, sein Image zu bereinigen, als er am Lagerfeuer vor versammelter Runde von Carina (25) und deren Ehefrau Chika mit seiner "Temptation Island VIP"-Vergangenheit konfrontiert wird. Es geht wieder einmal um den 2022 erfolgten Betrug an Ex-Freundin Christina Dimitriou (34) und den darauffolgenden nahtlosen Beziehungsübergang zu Vanessa Nwattu (26), als Aleks jedoch prompt ein überraschendes Geständnis macht. "Nur, damit ihr es wisst: Ich hatte sechs Monate vor 'Temptation' schon Schluss [mit Christina] gemacht. Es ist etwas passiert, womit ich emotional erpresst wurde, damit ich weiterhin in einer Beziehung bleibe. Und dann war ich gefangen und wusste nicht, wie ich da rauskomme. Dann dachte ich mir, da ist es perfekt - ich gehe da rein [zu 'Temptation', Anm. d. Red.], um Schluss zu machen", erklärt der 34-Jährige, woraufhin in der Gruppe eine hitzige Diskussion ausbricht. Couple Challenge Kruse-Ehefrau will abbrechen: "Finanziell habe ich das nicht nötig" Insbesondere Carina brennt die emotionale Sicherung durch, ehe sich unter anderem auch Andrew (46) und Virginia (40) in die Diskussion einmischen.

Am Lagerfeuer kippt die Stimmung. © RTLZWEI

Carina (25, l.) und Chika fühlen Aleks am Lagerfeuer auf den Zahn. © RTLZWEI