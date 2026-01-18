Marko Petrovic schwärmt von Aleks’ Ex - und meint nicht Vanessa

Köln - Bei der Premiere von Couple Challenge machte Marko Petrovic kein Geheimnis daraus: Er ist richtig angetan von Christina Dimitriou (34), der Ex-Freundin seines Bruders Aleks Petrovic (34).

Marko Petrovic (l.) und sein Bruder Aleks Petrovic (34, r.) bei der Premiere von Couple Challenge - nur wenige Meter entfernt von Vanessa Nwattu (26). (Archivbild) © TAG24

Während Aleks momentan öffentlich mit seiner jüngsten Ex Vanessa Nwattu (26) im Streit liegt, findet Marko klare und herzliche Worte für Christina.

Im Gespräch mit "Promiflash" schwärmte er regelrecht von ihr und stellte heraus, dass sie nach der Trennung von Aleks keinen Groll gegen ihn hatte. Das sei für ihn ein echtes Zeichen von Größe.

"Man hat ja hervorragend gesehen bei Christina, dass sie einfach ein sehr, sehr, sehr toller Mensch ist", sagte Marko und ließ damit keinen Zweifel daran, wie sehr er Christina schätzt.

Die Beziehung zwischen ihr und seinem Bruder Aleks ging mit viel Drama in die Brüche: Sie nahmen als Paar bei "Temptation Island" teil, doch Aleks verliebte sich neu, die Insel verließen sie getrennt.

Trotz aller Höhen und Tiefen habe Christina nie öffentlich gegen Aleks ausgeteilt. Genau das zeige ihren starken Charakter, erklärte Marko bei der Premiere in Köln.