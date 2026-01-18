Marko Petrovic schwärmt von Aleks’ Ex - und meint nicht Vanessa
Köln - Bei der Premiere von Couple Challenge machte Marko Petrovic kein Geheimnis daraus: Er ist richtig angetan von Christina Dimitriou (34), der Ex-Freundin seines Bruders Aleks Petrovic (34).
Während Aleks momentan öffentlich mit seiner jüngsten Ex Vanessa Nwattu (26) im Streit liegt, findet Marko klare und herzliche Worte für Christina.
Im Gespräch mit "Promiflash" schwärmte er regelrecht von ihr und stellte heraus, dass sie nach der Trennung von Aleks keinen Groll gegen ihn hatte. Das sei für ihn ein echtes Zeichen von Größe.
"Man hat ja hervorragend gesehen bei Christina, dass sie einfach ein sehr, sehr, sehr toller Mensch ist", sagte Marko und ließ damit keinen Zweifel daran, wie sehr er Christina schätzt.
Die Beziehung zwischen ihr und seinem Bruder Aleks ging mit viel Drama in die Brüche: Sie nahmen als Paar bei "Temptation Island" teil, doch Aleks verliebte sich neu, die Insel verließen sie getrennt.
Trotz aller Höhen und Tiefen habe Christina nie öffentlich gegen Aleks ausgeteilt. Genau das zeige ihren starken Charakter, erklärte Marko bei der Premiere in Köln.
"Keinen Bock" auf Drama: Christina Dimitriou zieht klare Grenzen
Christina selbst erreichten zuletzt immer wieder zahlreiche Nachfragen zur Trennung von Aleks und Vanessa. Ein Thema, das der heute glücklichen Mutter einer kleinen Tochter ordentlich auf die Nerven geht.
"Ich gebe kein Statement zu einem gewissen Thema, und ich habe auch keinen Bock darauf, weil ich mich nicht mit negativer Energie beschäftige", so die 34-Jährige in ihrer Story.
Eine Reaktion, mit der viele Fans vermutlich nicht gerechnet haben, nachdem Christina auf dem Fernsehbildschirm vor ganz Deutschland von ihrem Ex "blamiert" wurde.
Damals war das Reality-TV-Gesicht für harte Worte und Krawall bekannt. Seit einiger Zeit wurde es jedoch ruhiger um sie, was vermutlich auch damit zu tun haben dürfte, dass die Griechin mittlerweile ihren Frieden gefunden hat.
"Ich habe ein wunderschönes Leben, Leute, und möchte mich nicht in irgendwelche Themen immer wieder einmischen. (...) Irgendwann ist auch gut", machte sie ihren Fans klar.
Titelfoto: TAG24