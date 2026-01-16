Ekstase in Reality-Show! "Habe es live gesehen und konnte es nicht glauben"

Köln - 2018 dank " Germany's Next Topmodel " bekannt geworden, tingelte Zoe Saip (26) durch diverse Reality-Formate, ist nun mit ihrem Freund Patrik bei " Couple Challenge " zu sehen. TAG24 standen sie zur Premiere des RTLZWEI-Formats in Köln Rede und Antwort.

Erstmals nimmt Zoe Saip (26) mit ihrem Freund an einem Format teil. © RTLZWEI/Andreas Zitt

Nach der Trennung von Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (34) bei "Temptation Island VIP" warten Reality-Fans gespannt, wie er und Emmy Russ (26) sich offenbar bei "Couple Challenge" annähern, wo sie zunächst als Gegner aufeinandertreffen.

Zoe versucht, den Fokus aber direkt von dieser Story wegzulenken.

"Die ganze Staffel und der ganze Cast hat deutlich mehr als nur eine Geschichte zu bieten", stellt die Österreicherin am TAG24-Mikrofon klar.

Und macht gleich Lust auf mehr: "Als Zuschauer würde ich das sehr gerne sehen wollen, weil ich habe es live gesehen und konnte es immer noch nicht glauben." Streitereien, Stress und auch Liebe stehen an der Tagesordnung.