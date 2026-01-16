Ekstase in Reality-Show! "Habe es live gesehen und konnte es nicht glauben"
Köln - 2018 dank "Germany's Next Topmodel" bekannt geworden, tingelte Zoe Saip (26) durch diverse Reality-Formate, ist nun mit ihrem Freund Patrik bei "Couple Challenge" zu sehen. TAG24 standen sie zur Premiere des RTLZWEI-Formats in Köln Rede und Antwort.
Nach der Trennung von Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (34) bei "Temptation Island VIP" warten Reality-Fans gespannt, wie er und Emmy Russ (26) sich offenbar bei "Couple Challenge" annähern, wo sie zunächst als Gegner aufeinandertreffen.
Zoe versucht, den Fokus aber direkt von dieser Story wegzulenken.
"Die ganze Staffel und der ganze Cast hat deutlich mehr als nur eine Geschichte zu bieten", stellt die Österreicherin am TAG24-Mikrofon klar.
Und macht gleich Lust auf mehr: "Als Zuschauer würde ich das sehr gerne sehen wollen, weil ich habe es live gesehen und konnte es immer noch nicht glauben." Streitereien, Stress und auch Liebe stehen an der Tagesordnung.
Couple Challenge: Zoe Saip und Patrik treffen auf "Sommerhaus der Normalos"-Paar
Nach ihrer Teilnahme an "Couple Challenge", wo das Paar auch auf "Sommerhaus der Normalos"-Gewinner Sophie Welack (23) und Hendrik Sunder (29) sowie Ariel (22) und Joshi Josh (25) traf, seien sie zwar offen für weitere Projekte wie "Das Sommerhaus der Stars".
Aber eines ist ausgeschlossen: "Eindeutig Temptation, kommt für uns gar nicht infrage", schießt es aus Patrik heraus.
Zoe, die neben GNTM unter anderem in der "Dschungelshow", bei "Kampf der Realitystars" und "The 50" zu sehen war, ergänzt: "Ich brauche kein TV-Format, wo ich mich zum Clown mache - dafür, dass ich dann weiß, ob ich andere Leute noch attraktiv finde oder nicht. Ich sehe im Leben genug andere Menschen, dafür muss ich mich nicht im Fernsehen zum Deppen machen."
"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" seht Ihr ab 21. Januar, um 20.15 Uhr, bei RTLZWEI und immer schon eine Woche vorher bei RTL+.
