Porno-Darstellerin gibt Reality-Stars Tipps: "Habe paar Meter in meinem Leben weggesteckt"

Winterberg - Die fünfte Staffel " Couple Challenge " ist gestartet! Neun Paare kämpfen um den Titel und ein attraktives Preisgeld von 100.000 Euro. Bevor es richtig losgeht, lernen sich die Kandidaten erst mal kennen. Besonders eine Teilnehmerin sorgt mit ihrer beruflichen Laufbahn für jede Menge Unterhaltung.

Bettina (44), auch bekannt als "Texas Patti", erzählt von ihrem Leben als Porno-Darstellerin. © RTLZWEI

Die Rede ist von Bettina Habig (44), die als "Texas Patti" schon des Öfteren die Hauptrolle in Erwachsenenfilmen spielen durfte. Ihr nicht ganz alltäglicher Job stößt bei einigen ihrer Konkurrenten auf reges Interesse.

Vor allem "Joshi" Josh (25) will sich ein paar Tipps vom bekannten Erotik-Sternchen abholen. Ins Detail geht die 44-Jährige zwar nicht, macht aber gleich am Anfang klar: "Technik! Es ist nicht die Größe. Vertrau mir, ich habe paar Meter in meinem Leben weggesteckt."

Auch Carina Nagel ist fasziniert von der Porno-Welt und quetscht Bettinas Mann Patrick über dessen wilde Ehe aus.

"Ich finde das so heftig. Und guckt ihr euch die Filme dann auch zusammen an?", will die 25-Jährige wissen. Der Produzent plaudert aus dem Nähkästchen und gibt zu, dass er auch schon einige Sex-Clips seiner Frau geschnitten hat.

Doch nicht nur beruflich scheint es bei den beiden gut zu laufen. Auch privat schwärmt Bettina von den Künsten ihres Mannes. "Der weiß, was er macht", so die gebürtige Münsteranerin.