Luke Mockridge teilt gegen "Let's Dance" aus: "Würdelos"

Luke Mockridge (35) hat sich über einige TV-Formate ausgelassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Das ist ein Sozialexperiment, wo man Menschen dabei zuguckt, wie sie leben. Das ist höchst interessant zu gucken, welche psychologischen Konstrukte sich da bilden und wer als Anführer hervorgeht", erklärt der Kölner im "Kennt jeder"-Live-Podcast mit Hamad Firdousi auf YouTube angesprochen auf die Reality-Show "Big Brother".

Anschließend schießt er noch gegen das Format: "Wir sind quasi live dabei, und dann waren es eigentlich nur tätowierte Assis."

Verwunderlich ist dies schon, denn seine Eltern sind zu Anfangszeiten der Show große Fans gewesen. "Das ist das Spannende an 'Big Brother' - als das Format gestartet ist, hat mein Vater so als Theatermensch gesagt: 'Das ist total interessant, das müssen wir gucken. Das ist so ein bisschen wie bei George Orwells '1984'", erinnert sich Luke.

Der 35-Jährige führt weiter aus: "Aber schon witzig, wie meine Eltern da falsch eingeschätzt haben."