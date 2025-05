Mann betäubt und vergewaltigt jahrelang seine Ehefrau! Polizei reagiert spät

Alles in Kürze

Der Mann lud die Videos der Vergewaltigungen seiner bewusstlosen Frau auf Porno-Seiten hoch. (Symbolbild) © 123RF/dmitrimaruta

Erst das NDR-Rechercheformat "STRG_F" deckte die abscheulichen Taten des Mannes auf, sodass mittlerweile die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt.

Die Videos der Vergewaltigungen seiner bewusstlosen Frau hatte der Mann auf einschlägigen Porno-Seiten hochgeladen und damit weit über 14 Millionen Aufrufe generiert. Das Opfer selbst erfuhr erst Ende 2024 von den Taten bei einer Hausdurchsuchung.

Dort hatten die Ermittler Hunderte Pillen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fielen, gefunden. "Irgendwann hätte mein Mann mich getötet", ist sich die Frau sicher. "STRG_F" konnte die Vergewaltigungen bis ins Jahr 2006 zurückverfolgen.

Für die Recherche waren Journalisten über mehrere Jahre hinweg undercover auf öffentlichen Porno-Seiten unterwegs und hatten sich in das Vergewaltiger-Netzwerk eingeschleust. So standen sie in direktem Austausch mit den Usern.

Die Redaktion hatte das Bundeskriminalamt erstmals im Juli 2023 auf den Mann aufmerksam gemacht, die Informationen wurden an die Hamburger Polizei weitergeleitet. Doch erst ein Jahr später, nach einem erneuten Hinweis von "STRG_F", wurden die Ermittlungen eingeleitet.