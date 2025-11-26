Video von brutaler Attacke ging viral: Anklage gegen Prügel-Polizisten erhoben
Köln/Bergheim - Die Staatsanwaltschaft Köln hat zwei Polizisten angeklagt, die einen damals 40-jährigen Mann mit Schlagstock und einer Pfefferspraydose verprügelt haben sollen, obwohl er keine Gegenwehr leistete. Ein Video von dem Vorfall ging viral.
Eine Anwohnerin hatte den Vorfall damals gefilmt und in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Beamten sollen sich laut Amtsgericht Bergheim nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt verantworten.
Die Polizei war am 23. Dezember 2024 zu einem Einsatz wegen eines Randalierers vor einem Mehrfamilienhaus gerufen worden.
Die beiden Beamten wollten dem Betrunkenen einen Platzverweis erteilen, doch er wollte nicht gehen.
Nach dem Einsatz hatten die beiden Polizisten dem Mann zunächst Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen und ihn für eine Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Dann tauchte das Handyvideo auf.
Polizisten wegen mehrere Delikte angeklagt
In der Sequenz war zu sehen, dass der Mann gar keine Gegenwehr leistete - und trotzdem von den Polizisten attackiert wurde. In Folge wurde gegen die beiden Beamten ermittelt.
Laut der Direktorin des Amtsgerichts Bergheim, Gabriele Schotten, wurden die Beschuldigten nun wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung im Amt, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Verfolgung Unschuldiger angeklagt. Einen Prozesstermin gibt es bislang nicht.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/veloliza, Federico Gambarini/dpa