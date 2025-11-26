Video von brutaler Attacke ging viral: Anklage gegen Prügel-Polizisten erhoben

Köln/Bergheim - Die Staatsanwaltschaft Köln hat zwei Polizisten angeklagt, die einen damals 40-jährigen Mann mit Schlagstock und einer Pfefferspraydose verprügelt haben sollen, obwohl er keine Gegenwehr leistete. Ein Video von dem Vorfall ging viral.

Die Staatsanwaltschaft Köln hat Anklage gegen die beiden Beamten erhoben. © Federico Gambarini/dpa

Eine Anwohnerin hatte den Vorfall damals gefilmt und in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Beamten sollen sich laut Amtsgericht Bergheim nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt verantworten.

Die Polizei war am 23. Dezember 2024 zu einem Einsatz wegen eines Randalierers vor einem Mehrfamilienhaus gerufen worden.

Die beiden Beamten wollten dem Betrunkenen einen Platzverweis erteilen, doch er wollte nicht gehen.

Nach dem Einsatz hatten die beiden Polizisten dem Mann zunächst Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen und ihn für eine Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Dann tauchte das Handyvideo auf.