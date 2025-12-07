Kölner Drogenkrieg vor Gericht: Prozess gegen Drahtzieher (24) startet

Köln - Zu Beginn der neuen Woche startet vor dem Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Kopf einer kriminellen Drogenbande.

Der mutmaßliche Kopf der Bande muss sich ab Montag vor dem Landgericht verantworten. © Federico Gambarini/dpa

Der 24-jährige Deutsch-Iraker soll für zahlreiche Taten verantwortlich sein, die im vergangenen Jahr für großes Aufsehen sorgten - die Vorwürfe reichen von bandenmäßigem Drogenhandel über Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung bis hin zur Anstiftung zum Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen.

Ebenfalls angeklagt ist ein 25-Jähriger, der als mutmaßlicher Stellvertreter des Bosses fungiert und dessen Befehle ausgeführt haben soll. Bei einer Verurteilung droht beiden Männern neben einer langen Haftstrafe auch die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung.

Als Auslöser für den sogenannten Kölner Drogenkrieg gilt der Raub von 350 Kilogramm Marihuana, das der Bande gehörte. Um das Rauschgift zurückzubekommen, sollen die beiden Angeklagten alle Hebel in Bewegung gesetzt haben - und zwar mit Gewalt.

So sollen sie drei Niederländer engagiert haben, die die Bewacher des geraubten Marihuana misshandelten und bedrohten. Der 24-Jährige soll auch den Befehl gegeben haben, zwei andere Personen zu verschleppen und stundenlang zu foltern, um Informationen über den Verbleib der Drogen von ihnen zu erhalten.

