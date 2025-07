Politiker nach FKK-Trainingslager zufrieden: "Haben Dreier geübt"

Politiker Julien Ferrat (34) will mit 25 Teilnehmern nach Frankreich reisen. © DIE MANNHEIMER / Julien Ferrat

"Wir konnten unser Sex-Trainingslager auf der Friesenheimer Insel problemlos abhalten. [...] Der alte Grundsatz 'What happens in Vegas, stays in Vegas' gilt auch für freizügige Aktivitäten auf der Friesenheimer Insel", resümierte der Politiker der lokalen Wählervereinigung "Die Mannheimer".

Die Veranstaltung sei wie ein Tantra-Workshop aufgebaut worden und habe gut funktioniert. Während manche Teilnehmer zurückhaltend gewesen seien, haben sich einige auch direkt am Geschehen beteiligt.

Das "Trainingslager mit Outdoor-Sex" war die Vorbereitung auf eine politischen Bildungsfahrt in das FKK-Swinger-Resort "Village naturiste" in Cap d’Agde in Südfrankreich. Der Mannheimer hatte Interessierte zur Teilnahme eingeladen.

Innerhalb einer Pressemitteilung der Wählervereinigung gab Ferrat Einblicke in das fünftägige Trainingslager. "An drei Tagen haben wir Outdoor-Sex trainiert und an zwei Tagen nur Nacktsein in der Öffentlichkeit. Beim Outdoor-Sex-Training haben wir sowohl die klassische Zweier-Konstellation als auch Dreier geübt", so der 34-Jährige.

Zu Konflikten sei es dabei nicht gekommen. "Es war geil! Wir waren eine bunte Mischung aus Neulingen und erfahrenen Swingern."