Politiker lädt zum FKK-Swinger-Urlaub ein: "Mehr Bürgernähe geht nicht!"

Der Politiker Julien Ferrat (34) zieht gerne blank. © DIE MANNHEIMER im Gemeinderat

Julien Ferrat, der der Wahlvereinigung DIE MANNHEIMER angehört, war bereits in Vergangenheit wegen seiner offenherzigen Art und Liebe zum FKK aufgefallen. So lud er im Jahr 2018 zu einer FKK-Sprechstunde in Mannheim.

Die diesjährige Bildungsfahrt soll in das französische Dorf Cap d’Agde gehen. In einer offiziellen Mitteilung erklärte der Stadtrat: "Geplant ist ein unvergesslicher FKK-Swinger-Urlaub mit interessantem Politik-Programm [...]. Alle neugierigen und aufgeschlossenen Bürger aus Mannheim sind herzlich eingeladen."

Der 34-Jährige fügt hinzu: "Mehr Bürgernähe geht nicht!" Dabei sei es egal, ob es sich um erfahrene Swinger oder um Neulinge handele. Zur Vorbereitung soll es ein Trainingslager mit Outdoor-Sex am FKK-Strand auf der Friesenheimer Insel geben.

Denn der Politiker macht klar: "Niemand soll sich in Cap d’Agde überrumpelt oder unwohl fühlen. In Cap d’Agde wird Sex on the Beach wörtlich genommen." Das Dorf gelte als Hochburg für Nudisten und Swinger.