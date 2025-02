Zweimal Latte, einmal Pfosten! Aue-Kicker Bär: "Habe bisschen die Scheiße am Fuß!"

Aue - "Wir hätten auch nach fünf Minuten schon 0:2 zurückliegen können, wenn nicht gar müssen ...", gab Alemannia-Coach Heiner Backhaus (43) nach dem 1:1 bei den Veilchen zu. So wie der FC Erzgebirge seine Chancen in der ersten Halbzeit sträflich liegen ließ, tat es Aachen im zweiten Durchgang.

Das liegt unter anderem an der brutalen Abschlussstärke von Marcel Bär (32), der mit zehn Treffen für fast ein Drittel von Aues Gesamtertrag steht. Hat er das Pech an den Schuhen kleben, haben die Erzgebirger ein Problem. Auch das erklärt den Stotterstart unter Neu-Cheftrainer Jens Härtel (55).

Allerdings stehen 34 Tore zu Buche, was einer Quote von 11,9 Prozent entspricht. Da ist man weitaus besser als Dynamo Dresden (9,4 Prozent) oder Saarbrücken (9,3) und gar besser als Cottbus (11,8.).

In Hannover knipste Bär per Kopf, doch dann verließ ihn das Abschlussglück. Pfosten gegen Osnabrück, Latte gegen Dynamo und Aachen. Bär: "Ich habe gerade bisschen die Scheiße am Fuß. Ich treffe das Tor, aber nicht hinein, was ich in meiner Karriere auch selten hatte. Aber das gehört dazu. Ich mache mir da keine Platte und nächste Woche klappt es wieder."

Dann geht's auf die Bielefelder Alm, zur Arminia, die Aue in der Hinrunde die erste Niederlage zugefügt hatte.

Gegenwärtig kämpfen die Ostwestfalen wie die Veilchen gegen den Trend an, sind im neuen Jahr zwar bereits einmal als Sieger vom Feld gegangen, aber dafür gab's auch schon drei Niederlagen, darunter zuletzt die Pleiten gegen Essen und in Sandhausen.