"Temptation Island VIP"-Star Melissa packt aus: So toxisch ist ihre Beziehung mit Marwin
Berlin – Eigentlich wollte Melissa Heitmann (29) nur ihre Liebe im TV testen. Jetzt spricht sie bei "trashkurs" ehrlich über das Kontrollverhalten ihres Partners und ihre Selbstzweifel.
Im Interview offenbart Melissa Details aus ihrer Beziehung mit Marwin Klute (28) - und warum die Ausstrahlung von "Temptation Island VIP" für sie alles andere als leicht war. "Es ist wirklich hart, das alles noch mal zu sehen", sagt sie im Gespräch.
Melissa erzählt, wie Marwins Verhalten immer kontrollierender wurde. Er kritisierte ihren Kleidungsstil und ihren Job bei OnlyFans.
Bestimmten Männern auf Instagram musste sie entfolgen und freizügige Bilder löschen. Dabei, so betont Melissa, wusste er von Anfang an Bescheid. "Er fand ja gerade das spannend", erzählt die 29-Jährige im Interview.
Doch irgendwann drehte sich alles nur noch darum, was sie tragen oder posten durfte.
"Ich habe mich irgendwann gar nicht mehr wie ich selbst gefühlt", sagt sie. Sie achtete nur noch darauf, keinen Streit zu riskieren, und folgte oft Marwins Forderungen.
Handgreiflich wurde er bei ihren Auseinandersetzungen nie, aber laut und einschüchternd. "Wenn ein 1,90 Meter großer, muskulöser Mann vor dir steht und dich runtermacht, ist das nicht schön."
In der Show zeigt sich, was Marwin wirklich über Melissa denkt
Bei "Temptation Island VIP" ging es Melissa weniger darum, seine Treue zu testen, sondern zu sehen, wie er über sie in ihrer Abwesenheit spricht. Was sie dann sah, traf sie tief. Hinter ihrem Rücken kritisierte er sie als "nu**ig" und "wie eine H**e".
Harte Worte, die sie nicht zum ersten Mal von ihm hörte und die sie trotzdem jedes Mal aufs Neue verletzten.
Schon zuvor habe die Berlinerin angefangen, in ihrem Handy zu notieren, an wie vielen Tagen sie wegen Marwin traurig gewesen sei.
Melissa hofft, dass Marwin auch ihre inneren Werte mehr zu schätzen weiß. Die Blondine sagt von sich, dass sie ein großes Herz hat. Mit ihrem freizügigen Job verdient sie auch Geld, um ihren Vater nach einem Schlaganfall zu unterstützen.
Wie es mit Marwin weitergeht, wird sich zeigen. Auf die Frage, ob Kevin ihr Typ wäre, lacht sie nur: "Wenn ich Single wäre."
Titelfoto: Screenshot/YouTube/trashkurs