"Temptation Island VIP"-Star Melissa packt aus: So toxisch ist ihre Beziehung mit Marwin

Berlin – Eigentlich wollte Melissa Heitmann (29) nur ihre Liebe im TV testen. Jetzt spricht sie bei "trashkurs" ehrlich über das Kontrollverhalten ihres Partners und ihre Selbstzweifel.

Melissa (29) ist wegen der Probleme zwischen ihr und Marwin traurig. © Screenshot/YouTube/trashkurs

Im Interview offenbart Melissa Details aus ihrer Beziehung mit Marwin Klute (28) - und warum die Ausstrahlung von "Temptation Island VIP" für sie alles andere als leicht war. "Es ist wirklich hart, das alles noch mal zu sehen", sagt sie im Gespräch.

Melissa erzählt, wie Marwins Verhalten immer kontrollierender wurde. Er kritisierte ihren Kleidungsstil und ihren Job bei OnlyFans.

Bestimmten Männern auf Instagram musste sie entfolgen und freizügige Bilder löschen. Dabei, so betont Melissa, wusste er von Anfang an Bescheid. "Er fand ja gerade das spannend", erzählt die 29-Jährige im Interview.

Doch irgendwann drehte sich alles nur noch darum, was sie tragen oder posten durfte.

"Ich habe mich irgendwann gar nicht mehr wie ich selbst gefühlt", sagt sie. Sie achtete nur noch darauf, keinen Streit zu riskieren, und folgte oft Marwins Forderungen.

Handgreiflich wurde er bei ihren Auseinandersetzungen nie, aber laut und einschüchternd. "Wenn ein 1,90 Meter großer, muskulöser Mann vor dir steht und dich runtermacht, ist das nicht schön."