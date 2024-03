Nach geplatzter TV-Hochzeit: Gina-Lisa geht mit Erotik-Star auf Kuschelkurs

Frankfurt am Main - Bis vor Kurzem wollte Gina-Lisa Lohfink (37) noch medienwirksam den Bund fürs Leben eingehen. Sucht sie nach dem gescheiterten Vorhaben jetzt Trost bei einem Schmuddel-Film-Sternchen? Diese Annahme könnten zumindest aktuelle Aufnahmen auf ihrem Instagram-Profil aufkommen lassen.

Für ein aktuelles Shooting hat sich Gina-Lisa Lohfink (37, r.) das österreichische Erotik-Sternchen "Miss Jackson" (28) an ihre Seite geholt. © Montage: Instagram/ginalisa2309, Instagram-Story/ginalisa2309

Auf einem entsprechenden Foto mit besagter Erwachsenenfilm-Darstellerin, bei der es sich um die Österreicherin Jacqueline Artinowitz (28), wohl vielen besser bekannt als "Miss Jackson", handelt, sind die beiden Blondinen eng an eng zu sehen, während Gina-Lisa einen Wangen-Schmatzer verteilt.

Planen die beiden Damen etwa eine Zusammenarbeit, die sich im Rahmen des erotischen Bewegtbildes, sprich dem Fachgebiet der 28-Jährigen, abspielt? Während der gemeinsame Instagram-Beitrag der beiden Schönheiten nur wenig Aufschluss darüber gibt, lohnt ein Blick in Gina-Lisas Insta-Story vom gestrigen Mittwoch.

Dort war sie zu sehen, wie sie samt Koffer das noble "Roomers"-Hotel in Frankfurt am Main betritt. Wenig später waren dann auch schon erste Ausschnitte aus dem dort wohl abgehaltenen Shooting mit "Miss Jackson" zu sehen - und die haben es durchaus in sich.

Unter anderem ist die einstige "GNTM"-Teilnehmerin mit einer Vorliebe für chirurgische Körperoptimierung in einem rot-weiß-gestreiften Badeanzug zu sehen, der vor allem in der Po-Region nur wenig Raum für Fantasie lässt. Zudem leistete die gewählte Pose der Reality-TV-Darstellerin ebenfalls ihren Beitrag.



Doch allem Anschein nach müssen sich eingefleischte Fans der "Forsthaus-Rampensau"-Kandidatin keine Sorgen machen, dass es noch explizitere Aufnahmen oder gar Videos ihrer Lieblings-Blondine geben wird.