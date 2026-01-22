Nach "H****sohn"-Video gegen Markus Söder: Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Grüne-Jugend-Chef

In einem Video rappt der Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga – mit beleidigender Wortwahl gegen Markus Söder. Dies hat ein juristisches Nachspiel.

Von Christoph Trost München/Berlin - Nach einem beleidigenden Video gegen den CSU-Vorsitzenden Markus Söder (59) ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München gegen Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga (23).

Luis Bobga (23, Grüne) hat wegen des Söder-Videos mächtig Ärger am Hals. © Michael Matthey/dpa Nach einer Strafanzeige sei ein Ermittlungsverfahren aufgenommen worden, teilte ein Sprecher mit. Es sei eine Anzeige von einer unbeteiligten Person eingegangen, "die nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung überprüft wird", erklärte der Sprecher. In dem Video-Clip rappte Bobga nach einem Song des Künstlers Haftbefehl. Wie dieser benutzte der Co-Vorsitzende der Grünen Jugend den Begriff "Hurensohn". In Bobgas Video wurde dazu ein Bild von Söder eingeblendet. Anlass war offenbar Söders Vorschlag, einige Bundesländer einzusparen. Markus Söder Markus Söder unterm Messer! Operation war unumgänglich Kurz darauf ruderte Bobga zurück. Er bedaure, dass "die Auseinandersetzung mit dem Inhalt von Herrn Söders Aussage auf der Strecke geblieben" sei. Es sei nie sein Ziel gewesen, Söder "mit dieser Beleidigung direkt anzusprechen. Dass dies durch den von mir ausgewählten Song passiert ist, tut mir leid".

Söder-Beleidigung: Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga wehrt sich