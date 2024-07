Nackte Körper trotzen Schönheitswahn: Diese Geschichten gehen unter die Haut

Berlin - Während sie nackte Körper in jeglichen Formen und Farben ablichtet, kreiert Safe-Space-Fotografin Caro Gugu (32) eine ganz besondere Atmosphäre und erzählt die Geschichten hinter den Menschen. TAG24 traf die Wahlberlinerin zum Plausch in der Redaktion.

Caro Gugu (32) ist in Stuttgart geboren und lebt seit vier Jahren in Berlin. © Daniel Wiedemann

"Ich zeige das, was unsere Augen dank perfekt inszenierter Körper der Medienlandschaft nicht mehr sehen", sagt die 32-Jährige, die sich mit ihrer Body-Positivity-Bewegung "dein körper ist genug" für die Sichtbarkeit echter Körper ohne Retusche und Filter einsetzt.

"Auch wenn dickere Frauen in der Werbung gezeigt werden, dann ist es maximal die Größe 44 ohne Dellen und in Birnenform", kritisiert Gugu das in der Gesellschaft proklamierte Schönheitsideal.

Selbst hatte die in Stuttgart geborene Personalerin zehn Jahre lang in Konzernen gearbeitet und dort lernen müssen, sich als dicke Frau anpassen zu müssen, wie sie rückblickend berichtet.



Da ihr Outfit ihren damaligen Kollegen nach nicht angemessen war, wurde ein Knigge-Dresscode eingeführt.

Sätze wie "Mit Deiner Figur kannst Du das Kleid nicht tragen" oder "Du kommst gut bei Kunden an, weil Dein Ausschnitt so groß ist" verunsicherten Gugu und beeinflussten sie in ihrem Verhalten. Das Gefühl, nicht schön oder nicht richtig zu sein, verspüren viele Menschen, die sich das erste Mal vor ihre Kamera trauen.