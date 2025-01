Netz-Albtraum nach Spektakel: Ehefrau von Bayern-Schreck übel beschimpft

Barcelona (Spanien) - Ekelhafte Anfeindungen! Am Dienstagabend avancierte Barça-Star Raphinha (28) beim Champions-League-Spektakel gegen Benfica Lissabon mit seinem späten 5:4-Siegtreffer zum Helden der Katalanen. Was eigentlich ein wunderschöner Moment sein sollte, wurde für seine Ehefrau schnell zum Albtraum.

"Ihr wisst, dass ich solche Dinge selten veröffentliche, aber das ist noch nicht mal ein Drittel von dem, womit uns die Leute ständig angreifen", erklärte die 26-Jährige dazu. Laut der spanischen Sportzeitschrift Marca löschten einige der an den Pranger gestellten Nutzer inzwischen ihr Profil.

In den erschütternden und rassistischen Botschaften wurde die Influencerin unter anderem als "brasilianische Hure" und "Frau eines betrügerischen Affen" beschimpft, außerdem gingen Morddrohungen gegen ihren Partner und zweijährigen Sohn bei ihr ein.

Natalia Rodrigues Belloli (26) erhielt im Anschluss des phänomenalen Last-Minute-Erfolgs der "Blaugrana" nämlich abscheuliche Nachrichten in den sozialen Netzwerken, die sie später auf Instagram teilweise veröffentlichte.

Natalia Rodrigues Belloli (26) sprach in ihrer Insta-Story über die ekelhaften Hass-Botschaften. © Screenshot/Instagram/taia_belloli

Immerhin konnte Belloli schnell wieder Licht am Horizont erkennen. Am Freitagmittag meldete sie sich erneut in ihrer Instagram-Story, mittlerweile seien Tausende aufmunternde Worte bei ihr eingegangen.

"Es ist schön zu wissen, dass es auf der Welt immer noch gute und ehrliche Menschen gibt", erklärte die Brasilianerin. Sie habe die Plattform bereits komplett verlassen wollen, sich nun aber umentschieden.

Natürlich hätten ihr insbesondere der eklatante Rassismus und die Anfeindungen gegen ihren Sohn aber ziemlich zugesetzt. "Am Ende müssen die Menschen lernen, andere gleich zu behandeln. Wir müssen alle sterben, egal welche Hautfarbe", so das Model.

Ihr Mann kann sich mit einem grandiosen CL-Triumph vertrösten, bei dem Barcelona zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte und das Spiel schließlich komplett drehte.

Ohnehin läuft es für den Flügelstürmer in dieser Saison unter Hansi Flick (59) hervorragend. Im vergangenen Oktober schoss er die Bayern mit einem Hattrick beim 4:1-Erfolg der Katalanen ab, insgesamt hat er sagenhafte 33 Scorerpunkte (22 Tore, elf Assists) nach 30 Pflichtspielen auf dem Konto.