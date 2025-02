Nila und Taro auf erotischer Vorspielreise: "Ich mag es, wenn ich dominiert werde"

Nila (22) und Taro (26) wollen ihr Sexleben bei "Stranger Sins" auf ein nächstes Level bringen. © RTL

"Ich mag es eher, wenn ich dominiert werde", erklärt Nila in Folge 6. Beide kennen nur das "klassische Vorspiel" - also Oralverkehr, Massagen und Berührungen. "Mir mangelt es manchmal im Bett an Kreativität", gibt Taro zu.

Dabei hat die Welt der Erotik noch so viel mehr zu bieten, wie die drei Sexperten Eric Osterlund (30), Dominique Insomnia (54) und Patricia Heinis dem Paar in einem Gespräch näherbringen.

Tantra-Lehrer Eric Osterlund gibt erste Hausaufgaben auf: Mit einem Massagegerät, welches eigentlich für den Kopf bestimmt ist, sollen die beiden den gesamten Körper erkunden - ohne, dass es zum Geschlechtsverkehr kommt.

Weiterhin wird dem jungen Paar die BDSM-Praktik "Rough Body Play" sowie der Austausch zu Gedanken und Fantasien empfohlen. "Habt Spaß und genießt es", so die Profis.