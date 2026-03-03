Oliver Pocher als Porno-Produzent: Texas Patti packt über den Dreh aus

Berlin/Los Angeles - Oliver Pocher (47) hat kürzlich eine ungewöhnliche Rolle übernommen: die eines Porno-Produzenten. Jetzt erzählt die Frau vor der Kamera, wie die Zusammenarbeit mit ihm war.

Oliver Pocher (47) war erstmals als Porno-Produzent tätig. © TexasPatti/BestFans

Bettina Habig (44), auch bekannt unter "Texas Patti", sprach in einer Pressemitteilung darüber, wie es am Set tatsächlich zuging und wie sich Pocher in seiner neuen Rolle schlug.

Bevor es überhaupt zum Dreh kam, mussten zunächst viele organisatorische Fragen geklärt werden: Verträge, Absprachen und formale Abläufe. Da habe die 44-Jährige gemerkt, dass ihn der Umfang der Vorbereitung durchaus überrascht hat.

Neben seiner Produzenten-Rolle sollte er auch verstehen, wie gefilmt wird – also übernahm er die zweite Kamera. "Zwischenzeitlich wirkte er etwas überwältigt von der Gesamtsituation – vielleicht hatte er sich den Ablauf anfangs unkomplizierter vorgestellt", erklärt die Schauspielerin.

Spätestens als die Szene vor der Kamera intensiver wurde, habe sich sein Fokus merklich verschoben. "Sagen wir es diplomatisch: In diesem Moment rückte die Produzentenrolle etwas in den Hintergrund, und das Geschehen vor ihm gewann deutlich an Aufmerksamkeit", witzelt die 44-Jährige.