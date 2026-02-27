Versöhnung der Erzfeinde? Laura Müller postet Bild mit Oliver Pocher, der reagiert

Köln - Zwischen Oliver Pocher (47) und Laura Müller (25) geht es nicht immer harmonisch her. Jetzt sorgt ein Foto der Beiden für Spekulationen.

Oliver Pocher (47) hat über ein gemeinsames Treffen mit Laura Müller (25) und ihrem Ehemann Michael Wendler (53) gesprochen. © Henning Kaiser/dpa

Denn auf einem Bild, welches das OnlyFans-Model bei Instagram gepostet hat, ist im Hintergrund der "Schwarz und Weiß"-Interpret zu sehen. Während die 25-Jährige an einem auf einer Lederbank sitzt, steht Oli dahinter.

Aber wie ist es überhaupt zu dem Treffen mit der Liebschaft von Michael Wendler (53) gekommen?

Demnach sei der 47-Jährige nach Los Angeles geflogen, um einem Erotikfilm-Dreh beizuwohnen, wie er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", gegenüber seinem Gesprächspartner Pietro Lombardi (33) verrät.

Im Anschluss sei es weiter nach Florida zu Otto Waalkes (77) gegangen. Zufälligerweise wohnen auch Laura und ihr Gatte in dem US-Bundesstaat.

"Da sind wir da essen gegangen", gibt der Kölner Comedian preis.