Versöhnung der Erzfeinde? Laura Müller postet Bild mit Oliver Pocher, der reagiert
Köln - Zwischen Oliver Pocher (47) und Laura Müller (25) geht es nicht immer harmonisch her. Jetzt sorgt ein Foto der Beiden für Spekulationen.
Denn auf einem Bild, welches das OnlyFans-Model bei Instagram gepostet hat, ist im Hintergrund der "Schwarz und Weiß"-Interpret zu sehen. Während die 25-Jährige an einem auf einer Lederbank sitzt, steht Oli dahinter.
Aber wie ist es überhaupt zu dem Treffen mit der Liebschaft von Michael Wendler (53) gekommen?
Demnach sei der 47-Jährige nach Los Angeles geflogen, um einem Erotikfilm-Dreh beizuwohnen, wie er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", gegenüber seinem Gesprächspartner Pietro Lombardi (33) verrät.
Im Anschluss sei es weiter nach Florida zu Otto Waalkes (77) gegangen. Zufälligerweise wohnen auch Laura und ihr Gatte in dem US-Bundesstaat.
"Da sind wir da essen gegangen", gibt der Kölner Comedian preis.
Thema OnlyFans sorgt für Diskussionen zwischen Oliver Pocher und Laura Müller
Pietro will von seinem Kumpel wissen, wovon die beiden in den USA eigentlich leben. "Von ihrem OnlyFans hauptsächlich. Laura macht ja OnlyFans", erklärt der fünffache Vater und ergänzt: "Sie hat ja jetzt auch neue Brüste, also das sind schon zwei Fußbälle. Das ist nicht zu übersehen."
Mit ihrem Auftritt auf der Erotik-Plattform verdiene sie sogar "x-fach mehr" als ihr Ehemann mit seinen Darbietungen auf Mallorca oder anderswo. Eine genaue Zahl habe sie dem 47-Jährigen aber nicht nennen wollen.
Allerdings habe das Thema zwischen Oli und Laura auch für Diskussionen gesorgt. "Weil sie das ja macht und darüber auch ihr Geld verdient und auch nicht schlecht, aber ich habe gesagt: 'Früher oder später werden deine Kinder dann auch mal in der Schule auf sowas angesprochen werden'", so der Ex-Mann von Amira Aly (33).
Die 25-Jährige habe sich das aber nicht vorstellen können, weshalb Oli sie als naiv bezeichnet habe. "Da sagt auch mal ein Kind 'Deine Mutter dreht auch Pornos'. Dann musst du dich damit auseinandersetzen", soll er dem OnlyFans-Model abschließend gesagt haben.
