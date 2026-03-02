Mit Texas Patti: Oliver Pocher dreht Pornofilm in den USA

Köln - So hat man Oliver Pocher (47) noch nicht gesehen: Der Kölner Comedian war unlängst in den USA unterwegs - für einen Pornodreh!

Oliver Pocher (47) war in den USA, um einen Pornofilm zu drehen. © Instagram/OliverPocher (Screenshot)

"Das war ganz spannend. Im Vorfeld gibt es mehr Schriftverkehr als Geschlechtsverkehr. Alles wird geprüft. Gesundheitszeugnisse müssen aktuell her. Alle müssen natürlich über 18 sein. Und dann schaut man halt", erklärt der "Schwarz und Weiß"-Interpret das Vorgehen bei "Bild".

Allerdings stand der fünffache Vater "nur" hinter der Kamera. In der Hauptrolle war Sexfilm-Sternchen Texas Patti (44), die eigentlich Bettina Habig heißt, zu sehen.

"Wir haben uns im vergangenen Jahr auf der Venus Berlin kennengelernt", verrät die 44-Jährige auf BestFans. Der gebürtige Hannoveraner habe auf Nachfrage dann sofort seine Bereitschaft signalisiert.

Für sein Format "Rent a Pocher" habe er schließlich den Job eines Pornoregisseurs übernommen.

"Ich habe bis hin zur Kamera alles am Set gemacht. Das gibt es bei mir aus erster Hand. Da gab's keine Grenze", so der Kölner Comedian.