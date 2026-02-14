Renten-Schock für Olli Pocher: So wenig Kohle bekommt der Comedian im Alter

Köln - Oliver Pocher (47) und Pietro Lombardi (33) haben etwas gemeinsam: Beide sind millionenschwer. Als es im Podcast jedoch um ihre Rente geht, ist der Comedian plötzlich sprachlos.

Auch wenn sein gesetzlicher Rentenanspruch mager ausfällt, muss sich Oliver Pocher (47) wohl keine finanziellen Sorgen um die Zukunft machen. © Henning Kaiser/dpa

In der neuen Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" sprachen die Freunde nicht nur über die Promi-Aufreger der Woche oder ihr aktuelles Liebesleben. Diesmal kam ein ganz anderes privates Thema auf den Tisch: die Finanzen.

Lombardi überrumpelte seinen Gesprächspartner nämlich mit den Worten: "Ich habe ein Schreiben bekommen. Wegen Rente. Das ist richtig interessant." Olli schien da anderer Meinung zu sein. "Wie viel hast du da Anspruch, 324 [Euro]?", hakte er höflichkeitshalber dann doch nach.

Doch die Antwort seines Gegenübers sorgte bei ihm für ungläubiges Staunen. Der "Bella Donna"-Interpret offenbarte ihm daraufhin: "Gehe ich heute in Rente, bekomme ich eine Rente von 2700 Euro!" Hörbar stolz schob er noch nach: "Ich habe richtig viel reingeblättert, richtig viel."

Pocher konnte gar nicht fassen, was er da hörte. Mit einer derart hohen Summe hatte der fünffache Familienvater nicht gerechnet. Sein persönlicher Rentenanspruch fällt nämlich bedeutend geringer aus als der seines Keller-Untermieters.