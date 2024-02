Oliver Pocher muss plötzlich auf der Bühne heulen, das ist der emotionale Grund

Köln - Mitten auf seiner heiß geliebten Bühne hat Oliver Pocher (45) plötzlich unerwarteten Besuch seiner Emotionen. So unerwartet, dass ihn Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) kurzerhand trösten muss. Doch was ist passiert?

Comedian Oliver Pocher war jüngst zu Gast in Las Vegas beim Super Bowl der NFL. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

In einer Live-Ausgabe seines Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", den der Comedian seit Ende Oktober des Vorjahres mit seiner Erst-Verflossenen führt, überrannten den Fünffach-Papa neulich komplett die Emotionen.

Für die ist der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (66) in den letzten Monaten aber eher nicht bekannt. Vielmehr für seine fiesen Spitzen, Lästereien und teils geschmacklosen Witze über Amira, ihre neue Liebelei Christian Düren (33) oder seine Ex-Affäre Cora Schumacher (47).

Während eines Live-Auftritts an der Seite von Sandy brach Olli nun in Tränen aus. Auslöser für feuchte Augen waren seine Erinnerungen an einen der schönsten Tage in seinem Leben: der Hochzeitstag mit Sandy!

Nur kurz nachdem das Duo festgestellt hatte, dass Xavier Naidoo (52) gesungen habe, brachen bei Olli alle Dämme. "Xavier hat gesungen, dann bist du reingekommen, und ich bin mit unserer Tochter, die damals sechs Monate alt war ...", erinnerte sich der Blondschopf.