Oliver Pocher nach Heul-Skandal auf 180 - "Wenn man Angst hat, muss man sich einfach verpissen!

In seinem minutenlangen Video aus Klagenfurt hetzte sich Oliver Pocher buchstäblich in Rage. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Schon seit einigen Monaten tourt der Wahl-Kölner über die Bühnen Deutschlands und Österreich und nimmt dabei vermehrt seine in die Brüche gegangene Ehe mit Amira (31) aufs Korn.

So geschehen auch in - ausgerechnet Amiras Heimatstadt - Klagenfurt. Und das nur wenige Tage nach dem Peinlich-Auftritt in Stuttgart, bei dem eine Zuschauerin mit intimen Fragen konfrontiert wurde.

Jetzt holte der Fünffach-Papa allerdings zum gewaltigen Rundumschlag aus. "Jetzt kommt der Teil, an dem gemobbt wird bis einer weint.

"Die junge Dame in Stuttgart war ein Fan - die hatte keine Heulkrämpfe oder so", spielte die Ex-Affäre von Cora Schumacher (47) den Medienwirbel herunter.

Einzig und allein den Teil mit den pikanten Sex-Fragen wollte die Dame im Nachgang aus der Sendung gekürzt haben, gab Olli zu Protokoll.

"Das ist 'ne Comedy-Veranstaltung und wenn man Angst hat sich 'nen Spruch zu fangen muss man sich einfach verpissen!" - Unter tosendem Applaus der Zuschauenden fühlte sich der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (66) regelrecht bestätigt.