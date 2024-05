Jungfrauen und Fatshaming: Freche Pocher-Show macht Publikum fassungslos

Das Stuttgarter Publikum rieb sich angesichts der zum Teil geschmacklosen Witze des Entertainers nur verwundert die Augen. © Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Gute Stimmung, zahlreiche Gäste und vor allen Dingen viele flache Witze im Gepäck. So oder so ähnlich hat sich der polarisierende Entertainer seinen Auftritt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt am 19. Mai vorgestellt.

Und tatsächlich startete die große Pocher-Show verheißungsvoll: Unter Scheinwerferlicht und tosendem Applaus wurde der gebürtige Hannoveraner vom Stuttgarter Publikum empfangen, ehe er auch schon die ersten komödiantischen Nebelkerzen zündete.

Doch so richtig befreit lachen konnten die Gäste nur zu Beginn, als er den Klassiker, das nie enden wollende Bahnprojekt Stuttgart 21, humorvoll auf die Schippe nahm.