Oliver Pocher ätzt wieder böse gegen Amira, Ex-Frau Sandy wehrt sich mit Humor!

Im Februar 2023 war die Welt noch in Ordnung: Olli und Sandy feiern mit Amira (31, l.) den 40. Geburtstag der Wahl-Amerikanerin in Paris. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Olli muss zunächst laut lachen, dann ätzt er gewohnt spitzzüngig weiter: "Ja, ihr könnt euch beide direkt da ausstellen lassen. Das ist Körperwelten für meine Ex-Frauen: das Hexenmuseum."

Sandy nimmt den Seitenhieb des fünffachen Familienvaters mit Humor. Sie hat sogar noch einen frechen Vorschlag im Köcher und meint: "Du kannst mich vor das Hexenmuseum als Vogelscheuche hinstellen." Zum Glück ist Olli beim Fußball.

Was Amira von dem Hexen-Vergleich hält, ist nicht überliefert. An ihr scheinen die Sticheleien ihres Ex inzwischen ohnehin abzuprallen. Sie verbrachte das Wochenende lieber mit ihren zwei Söhnen bei strahlendem Sonnenschein am hauseigenen Pool.

Sein Ehe-Aus mit der hübschen Österreicherin verarbeitet Olli in seinem Bühnenprogramm "Der Liebeskasper". Über ihr aktuelles Verhältnis sagte er kürzlich: "Wir sind gerade alles andere als supergut miteinander, aber gegenüber den Kindern verhalten wir uns hochprofessionell."