Olympia 2024 im Liveticker: Erster Weltrekord in Paris schon vor offiziellem Start!

Die Olympischen Spiele 2024 im Liveticker: Die Südkoreanerin Lim Sihyeon hat beim Bogenschießen vor dem offiziellen Start für den ersten Weltrekord gesorgt.

Paris (Frankreich) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am 26. Juli starten die Olympischen Sommerspiele in Paris mit einem Highlight: Die Eröffnungsfeier findet nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine statt.

Vom 27. Juli bis zum 11. August wird dann um insgesamt 329 Goldmedaillen in 32 Sportarten gekämpft, 473 Athleten treten unter deutscher Flagge an. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

25. Juli, 14.15 Uhr: Erster Weltrekord bei Olympia!

Die Olympischen Spiele in Paris sind noch gar nicht offiziell gestartet, da ist die erste Bestmarke auch schon gefallen. Beim Bogenschießen überragte die 21-jährige Südkoreanerin Lim Sihyeon mit 694 Ringen und stellte damit einen neuen Weltrekord auf. Auch die deutsche Delegation hat den Startschuss in die Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Paris gegeben. Das Trio Michelle Kroppen (Berlin), Charline Schwarz (Feucht) und Katharina Bauer (Raubling) absolvierte am Donnerstagvormittag auf der Esplanade des Invalides die Qualifikation im Einzel. Die Entscheidungen fallen dort am 2. August. Einen starken Auftritt legte Kroppen hin, die als Siebte mit 670 Ringen ihre Saisonbestleistung erzielte und im Mixed an der Seite von Florian Unruh starten wird. Bauer (656) belegte den 27. Rang, Schwarz (639) landete auf dem 45. Platz.

Lim Sihyeon (21) ist neue Weltrekordhalterin im Bogenschießen. © Kin Cheung/AP/dpa

25. Juli, 13.18 Uhr: Sex-Alarm im Olympia-Dorf! Kondome und Lecktücher für Sportler

Sicherheit wird bei den Olympischen Spielen in Paris großgeschrieben. Nicht nur bei den Wettkämpfen, sondern auch in den Betten des Athletendorfs. Die Organisatoren rechnen offenbar mit einer Menge Sex unter den Sportlern - und reagieren: Etwa 200.000 Männer-Kondome und knapp 20.000 Frauen-Kondome stehen den Sportlern bei den Sommerspielen in Paris zur Verfügung - doch damit nicht genug. Auch rund 10.000 Dental Dams, umgangssprachlich auch als Lecktücher bekannt, wurden kostenlos verteilt. Die Folie wird beim Liebesakt auf die Vulva von Sexualpartnern gelegt und soll beim Oralverkehr vor der Übertragung von krankheitsauslösenden Keimen schützen. Bei den letzten Sommerspielen in Tokio waren Kontakte wegen der Corona-Pandemie verboten gewesen. Entgegen der Tradition hatte es keine Kondome gegeben - als Vorsichtsmaßnahme gegen eine Ausbreitung des Coronavirus.

25. Juli, 12.40 Uhr: Argentinien wütet nach aberkanntem Ausgleich

Argentiniens 2:2 zum Olympia-Start gegen Marokko wird nach fast zwei Stunden vom Videoschiedsrichter aberkannt. Trainer Javier Mascherano ist außer sich - und auch Superstar Lionel Messi äußert sich. Nach dem turbulenten Olympia-Auftakt mit dem aberkannten Ausgleich nach langer Wartezeit hat der argentinische Fußball-Trainer Javier Mascherano scharfe Kritik geäußert. Mehr dazu hier: "Betrug bei Olympia? Argentinien kocht nach Skandalspiel vor Wut!"

25. Juli, 11.25 Uhr: Murray verzichtet auf Einzel-Start

Großbritanniens Tennisstar Andy Murray (37) wird beim olympischen Turnier in Paris zum Abschied seiner Karriere nicht im Einzelwettbewerb starten. Er wolle sich mit dieser Entscheidung komplett auf das Doppel mit Dan Evans konzentrieren, wurde der zweimalige Olympiasieger in britischen Medien zitiert. Der 37-jährige Murray wird seine Tennis-Karriere nach den Sommerspielen in Frankreich beenden. Er sei für sein "letztes Tennisturnier überhaupt" in Paris angekommen, hatte er kürzlich bekanntgegeben. Die Olympia-Starts für Großbritannien seien für ihn mit Abstand die denkwürdigsten Wochen seiner Karriere gewesen, "und ich bin extrem stolz, dass ich es noch ein letztes Mal tun kann!"

Bei seinem letzten Tennisturnier spielt Andy Murray (37) nur im Doppel-Wettbewerb. Nach den Spielen beendet der verletzungsgeplagte Brite seine Karriere. © Marijan Murat/dpa

25. Juli, 11.17 Uhr: Schwedischer Sprinter gesteht Kokain-Konsum

Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele hat der schwedische 400-m-Hürden-Läufer Oskar Edlund (21) den Konsum von Kokain gestanden. "Ich schäme mich unglaublich", sagte der 21-Jährige der Zeitung Expressen: "Es war eine Partynacht, als die Saison zu Ende war. Man hat mir angeboten, Kokain zu testen, was ich dummerweise getan habe." Wegen des Vorfalls sei er im vergangenen Dezember in Schweden zu einer geringen Geldstrafe verurteilt worden. Ob die Einnahme des Kokains auch sportrechtliche Folgen für den Bronzemedaillengewinner der U23-EM von 2023 hat, ist unklar. Kokain wird als verbotene Dopingsubstanz in der Gruppe der Stimulanzien aufgeführt. Die Vorläufe über 400 m Hürden stehen in Paris am 5. August auf dem Programm, College-Student Edlund hatte seine Bestleistung zuletzt auf 48,70 Sekunden gesteigert - damit liegt er in der Weltbestenliste auf Platz 35.

25. Juli, 10.15 Uhr: Tennis-Star Angelique Kerber kündigt Karriereende an

Angelique Kerber (36) war die Nummer 1 der Tennis-Welt und so erfolgreich wie seit Steffi Graf (55) keine deutsche Spielerin. Nun hat die 36-Jährige ihr Karriereende nach den Olympischen Spielen angekündigt. Diese Entscheidung gab die dreimalige Grand-Slam-Turniergewinnerin vor dem Start der Sommerspiele in Paris via Instagram bekannt. "Bevor Olympia beginnt, kann ich schon sagen, dass ich Paris 2024 niemals vergessen werde, denn es wird mein letztes Profiturnier als Tennisspielerin sein", schrieb der Sport-Star: "Und obwohl dies tatsächlich die richtige Entscheidung sein könnte, wird es sich nie so anfühlen. Einfach weil ich den Sport von ganzem Herzen liebe und dankbar bin für die Erinnerungen und Möglichkeiten, die er mir gegeben hat." Kerber war vor 17 Monaten erstmals Mutter geworden und konnte nach der Rückkehr sportlich nicht mehr an die großen Erfolge auf dem Höhepunkt ihrer Laufbahn anknüpfen. Sie gewann 2016 die Australian Open sowie die US Open und wurde die erste deutsche Weltranglistenerste nach Steffi Graf. Zwei Jahre später folgte der Triumph beim Rasen-Klassiker von Wimbledon. Die Kielerin ist damit die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin hinter Graf. Zudem holte sie bei den Sommerspielen von Rio de Janeiro 2016 Olympia-Silber.

Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber (36) hat ihr Karriereende angekündigt. © John Walton/PA Wire/dpa

25. Juli, 8.38 Uhr: Heiratsantrag in Argentiniens Olympiateam

Ein ganz besonderer Heiratsantrag verzückt Argentiniens Olympiateam. Handballer Pablo Simonet (32) hielt vor den Augen vieler Teamkolleginnen und Teamkollegen in Paris um die Hand seiner Freundin Pilar Campoy (33) an. Die Hockey-Spielerin war völlig überwältigt von der Aktion, die auf Videos in den sozialen Medien geteilt wurde, und brauchte nicht lange, um einzuwilligen. Mehr über den Heiratsantrag lest Ihr hier: "Ihre Teams halfen dabei, es geheim zu halten: Romantischer Heiratsantrag bei Olympia!"

25. Juli, 7.53 Uhr: Französischer Leichtathlet nutzt große Bühne für modisches Statement

Stars wie Billy Porter (54), David Beckham (49) oder Brad Pitt (60) haben es schon getan - nun ergreift auch ein Leichtathlet die Gunst der Stunde und will ein modisches Statement setzen. Kurz vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris hat Sasha Zhoya (22) bekannt gegeben, dass er sich für die Eröffnungszeremonie etwas ganz Besonderes einfallen lassen hat. Mehr dazu hier: "'Wenn Frauen das Recht haben, ...': Olympia-Star wird zur Eröffnung garantiert für Aufsehen sorgen!"

25. Juli, 7.44 Uhr: Australiens Surf-Superstar verletzt sich vor Olympia-Auftakt

Sorge um Australiens Gold-Hoffnung im Surfen: Beim Training kurz vor dem Start der Olympischen Spiele hat sich Jack Robinson (26) in Teahupo'o auf Tahiti eine Schnittwunde an einem Knöchel zugezogen, wie australische Medien berichteten. Auf im Internet verbreiteten Videos war zu sehen, wie der 26-Jährige mit einem Jet-Ski an Land gebracht wurde. Er war zuvor an dem Surfspot in Französisch-Polynesien, der als einer der gefährlichsten der Welt gilt, gestürzt und mit einem der messerscharfen vorgelagerten Riffe kollidiert. Das australische Team gab aber kurz darauf Entwarnung: "Er wurde in das medizinische Zentrum vor Ort gebracht und vom Chefarzt von Surfing Australia, Dr. John Ward, behandelt", zitierte die Zeitung "Sydney Morning Herald" einen Sprecher. Dieser habe gesagt, Robinson sei immer noch auf Wettkampfkurs. Die Surf-Wettkämpfe auf Tahiti beginnen am Sonntag.

Teahupo'o bleibt einer der gefürchtetsten Surf-Spots der Welt: Wenige Tage vor dem Start der olympischen Wettbewerbe verletzt sich Australiens Gold-Hoffnung Jack Robinson (26) bei einem Sturz. © Jerome BROUILLET / AFP

25. Juli, 6.15 Uhr: Wegen Kopftuch nicht zur Eröffnung?

Kurz vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris gibt es Streit um die Teilnahme einer französischen Leichtathletin mit Kopftuch an der Eröffnungszeremonie. Sprinterin Sounkamba Sylla (26) schrieb laut übereinstimmenden Medienberichten auf Instagram: "Du bist für die Olympischen Spiele nominiert, die in deinem Land stattfinden, aber du kannst nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen, weil du ein Kopftuch trägst." Das Olympische Komitee Frankreichs teilte auf Anfrage mit, dass bereits eine Lösung gefunden sei: Demnach wird die 26 Jahre alte 400-Meter-Läuferin eine Kappe tragen. Frankreich versteht sich als laizistisches Land, in dem eine strikte Trennung von Staat und Religion herrscht. Etwa in der Schule ist es verboten, ein Kopftuch zu tragen. Diese Vorschrift gilt auch für Beamtinnen. Im Sport gibt es eigentlich kein gesetzliches Verbot. Die Verbände handhaben das unterschiedlich. So ist ein Kopftuch beim Tennis etwa erlaubt, beim Fußball aber nicht. Frankreichs geschäftsführende Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra gab jedoch vor: "Die Vertreter in unseren Delegationen und in unseren französischen Teams werden kein Kopftuch tragen."

Sounkamba Sylla (26) erklärt kurz vor der Olympia-Eröffnung in Paris, sie dürfe wegen ihres Kopftuchs nicht an der Feier teilnehmen. Eine Lösung soll aber schon gefunden sein. © Laurent Lairys/Laurent Lairys / DPPI/dpa

24. Juli, 18.34 Uhr: Nummer 1 der Tenniswelt muss Olympia absagen

Bittere Pille für Jannik Sinner (22)! Der Weltranglisten-Erste der Tenniswelt muss seinen Start in Paris krankheitsbedingt absagen. "Nach einer guten Trainingswoche auf Sand begann ich mich unwohl zu fühlen. Ich habe mich ein paar Tage lang ausgeruht, und bei einem Besuch stellte der Arzt eine Mandelentzündung fest und riet mir dringend davon ab, zu spielen", schrieb der Italiener auf Instagram. Es sei eine große Enttäuschung für ihn, die Spiele zu verpassen, denn sie seien eines seiner Hauptziele für die Saison gewesen und er habe sich auf die Ehre gefreut, sein Land bei dieser wichtigen Veranstaltung vertreten zu dürfen. "Viel Glück für alle italienischen Athleten, die ich von zu Hause aus unterstützen werde", schloss der 22-Jährige.

Jannik Sinner (22) wird in Paris nicht auf Medaillenjagd gehen können. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

24. Juli, 16.44 Uhr: Schwedische Handballerinnen besorgen Matratzen-Ersatz von IKEA

Weil ihnen die Matratzen in den Betten im Olympischen Dorf zu hart waren, haben die schwedischen Handballerinnen kurzerhand Ersatz besorgt - natürlich bei IKEA. Im aus der Heimat bestens bekannten Möbelhaus kauften die Sportlerinnen noch rechtzeitig vor ihrem Auftaktspiel in der deutschen Gruppe A am Donnerstag (21 Uhr) gegen Nachbar Norwegen weichere Unterlagen. Dass die Olympia-Betten wie in Tokio 2021 aus Pappkarton sind, sei nicht das Problem gewesen, sagte Rückraumspielerin Jamina Roberts (34) der Zeitung Expressen: "Das ist völlig okay. Aber die Matratzen sind hart. Die sind fabrikneu, da braucht es seine Zeit, bis sie weicher werden. Aber wir müssen sofort guten Schlaf finden." Deshalb hätten sie Ersatz beschafft. "Man muss lösungsorientiert sein und das tun, was für einen am besten ist", sagte Roberts.

Die deutschen Handballerinnen Jenny Behrend (28, l.) und Katharina Filter (25) kommen mit den Betten in Paris klar, ihre schwedischen Konkurrentinnen weniger. © Michael Kappeler/dpa

24. Juli, 16 Uhr: Olympische Wettbewerbe laufen bereits vor der Eröffnungsfeier!

Obwohl die Eröffnungsfeier erst am Freitag, dem 26. Juli, stattfindet, starten einige Mannschafts-Wettbewerbe schon vorher, damit den Sportler genug Regenerationszeit zwischen den einzelnen Spielen bleibt. Deshalb ertönte am heutigen Mittwoch um 15 Uhr der Anpfiff beim Olympischen Fußballturnier, das damit ganz offiziell den Startschuss der Spiele bildet. Wenig später ging es dann auch im 7er-Rugby los - einer Variante des Rugby, in der mit nur sieben anstatt 15 Spielern jeweils 2x7 Minuten gespielt wird. Damit steht auch das erste Ergebnis bei den diesjährigen Olympischen Spielen schon fest: Australien schlägt Samoa mit 21:14 im 7er-Rugby.