Serienmörder im Umfeld von Patricia Blanco? "Noch mal Glück gehabt"

Patricia Blanco (53) wendet sich in ihrer Instagram-Story an ihre Fans. © Bildmontage: Screenshots Instagram/patriciablancoofficial

"Ich habe ja so eine Liste geteilt", beginnt die Reality-Queen ihre Story auf Instagram und bezieht sich damit auf einen früheren Post.

Dieser zeigt eine Liste mit der Überschrift "Rangliste der Sternzeichen, am häufigsten Serienmörder, nach Statistik". Darunter alle Sternzeichen in einer Liste von eins bis 12 aufgeführt. Auf Platz eins: Zwilling.

"Puh, da haben ich und Georgina noch mal Glück gehabt. Da sind wir ja ganz gut weggekommen", witzelt die 53-Jährige weiter und meint damit Reality-Kollegin Georgina Fleur.

Patricia ist Steinbock, Georgina hingegen Widder. Beides Sternzeichen, die in der geteilten Liste von Patricia eher weiter unten erscheinen. "Also Serienkiller sind wir dann wohl doch nicht", so die 53-Jährige weiter.

"Der Zwilling kommt jetzt nicht so gut weg", stellt Patricia fest und bemerkt dabei einen entscheidenden Fakt: "Ich habe viele Zwillinge in meinem Umfeld", so die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin weiter.