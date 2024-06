Patricia zieht jetzt blanc(o)! Ex Ellermann findet es "abscheulich"

Andreas Ellermann (59) hält wenig von den Plänen seiner Ex Patricia Blanco (52). © Fotomontage: Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial, Lenthe-Medien

Am Dienstag ließ Blanco die Bombe platzen und versprach ihren Followern auf der kostenpflichtigen Plattform "verführerische Inhalte".

Für läppische 14,99 Dollar im Monat bekommen ihre Fans also so ziemlich alles von der 53-Jährigen zu sehen, was sie sich nur vorstellen können.

Einer, der dies schon alles kennt, ist ihr Ex-Partner Andreas Ellermann (59).

Entsprechend große Zweifel hegte der Entertainer, der sich nach der Trennung im vergangenen Sommer eine wahre Schlammschlacht mit Blanco lieferte, an ihrem neuen Karriereweg.

"Für seinen Körper muss man sich nicht schämen, auch wenn Chirurgen nachhelfen. Aber man muss ihn nicht gegen Geld auf irgendwelchen ominösen Plattformen zur Schau stellen", erklärte Ellermann t-online. Er finde es daher "abscheulich", dass seine Ex, aber auch andere Prominente auf OnlyFans gegen Geld zur Schau stellen würden.

"Das hätte sie nicht nötig gehabt", hob der Millionär hervor, der Blanco ihr Leben während der Beziehung bezahlte. Zudem hätte sie mit ihren Auftritten bei "Promis unter Palmen" oder dem "Dschungelcamp" gut verdient. "Da sollte sie mehr drauf bauen und hätte mehr Vergnügen", schlug er vor.