Penis rausgeholt, ins Gesicht gespuckt und weggelaufen: Polizei schnappt Exhibitionisten

Nürnberg - Am Donnerstagmorgen ist auf einer öffentlichen Toilette ein besonders merkwürdiger Exhibitionist (36) ein Fall für die Polizei geworden.

Im Zuge einer Fahndung konnte der mutmaßliche Exhibitionist in Tatortnähe festgenommen werden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Er sei gegen 6.50 Uhr in der Findelgasse auf einen 58 Jahre alten Kubaner und einen 45 Jahre alten Deutschen getroffen.

Ab dann wurde es besonders ekelerregend für die Beteiligten.

"Der 36-Jährige entblößte vor ihnen sein Glied in schamverletzender Weise und spuckte dem 45-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchtete er vom Tatort", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

"Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung noch in der Nähe vorläufig fest."

Die alarmierten Beamten hätten vor Ort "tatrelevante Spuren" sichergestellt.