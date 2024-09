Peter Fox beleidigt Regierungschef bei Konzert: "So ein A..."

Peter Fox (53) hatte mit Bayerns Regierungschef ein Hühnchen zu rupfen. (Archiv) © Florian Wieser/APA/dpa

Der Musiker ("Alles Neu"/"Haus Am See") schimpfte bei seinem Konzert in der Olympiahalle in München immer wieder über den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (57, CSU) - und zielte dabei auch unter die Gürtellinie.

"Ihr habt ja einen sehr ambitionierten Ministerpräsidenten in eurem wunderschönen Bundesland", leitete Peter Fox ein, ehe er richtig vom Leder zog:

"Der geht mir krass auf die Nüsse. Richtig krass. Der ist so ein Arschloch!"

Sein Problem mit dem CSU-Chef? "Der erzählt einmal so und einmal so. Hauptsache am Motzen über irgendwen, der gerade was falsch macht. Der Typ kotzt mich so krass an."